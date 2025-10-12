Babnet   Latest update 20:39 Tunis

استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي برصاص مسلحين

Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 20:39
      
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الصحفي صالح الجعفراوي اليوم الأحد برصاص مسلحين جنوبي مدينة غزة.

وقالت المصادر إن الجعفراوي تعرّض لإطلاق نار من عناصر في "مليشيا مسلحة" خلال تغطيته اشتباكات بحي الصبرة.



وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا للصحفي بعد لحظات من استشهاده.

وكان مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة أفاد للجزيرة بوقوع اشتباكات في مدينة غزة مع "مليشيا مسلحة تابعة للاحتلال" أسفرت عن شهداء وجرحى.

وقال المصدر إن أجهزة الأمن فرضت حصارا على هذه المليشيا، مضيفا أن "عناصر المليشيا" قتلوا نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي اشتباكات بين عناصر تابعين لوزارة الداخلية في غزة ومسلحين في حي الصبرة.

وكان الصحفي صالح الجعفراوي أحد أبرز الوجوه الإعلامية خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، إذ وثق على مدى عامين بعدسته -عبر حسابه في إنستغرام- جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وبسبب تغطيته حرب الإبادة والتجويع وضعت إسرائيل الجعفراوي في "النشرة الحمراء" تمهيدا لاستهدافه مثلما استهدفت صحفيين آخرين مثل مراسلي الجزيرة، وبينهم أنس الشريف.

المصدر: الجزيرة


الأحد 12 أوكتوبر 2025 | 20 ربيع الثاني 1447
