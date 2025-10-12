قافلة صحية متعددة الاختصاصات وفقرات تنشيطية بفوشانة في إطار الاحتفال بفعاليات أكتوبر الوردي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d9402f83a4.01361094_ikfehlqjomgpn.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس بالشراكة مع فوج الأمل لجمعية الكشاف التونسي بفوشانة، اليوم الأحد، قافلة صحية متعددة الاختصاصات، في إطار الاحتفال بفعاليات "أكتوبر الوردي".

واكد قائد فوج الأمل بفوشانة لجمعية الكشّاف التونسي، نادر المرايحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تنظيم هذه القافلة يتنزل في إطار أنشطة الفرع، ويهدف أساسا إلى تقريب الخدمات الصحية من أولياء أبناء الفرع المحلي لجمعية الكشاف ودعم الصحة العامة وتعزيز الوقاية الصحية والتوعية والتحسيس بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي.

وأضاف نادر المرايحي أن هذه القافلة، قدّمت إلى جانب ما وفّرته من خدمات وعيادات صحية، بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة، مجموعة من الورشات المتنوعة من انتاج أبناء فرع جمعية الكشاف التونسي بفوشانة، وفقرات تنشيطية وحلقات توعوية ركزت أساسا على مخاطر التدخين وتأثيراته على الشباب والمراهقين.





وأكدت منسقة برامج التثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة بالجهة، بسمة بن نجمة، أن القافلة التي أمنها مجموعة من الأطباء في مختلف الاختصاصات وفريق من القوابل والممرضين قدمت مجموعة من الخدمات والعيادات المجانية في مجال الصحة الجنسية والنفسية والطب العام والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومثّلت فرصة هامة لقياس نسبة السكر وضغط الدم وتوعية الشباب الحاضر بأهمية الإقلاع عن التدخين.



وأوضحت أن هذه التظاهرة التي سجّلت إقبالا هاما من المواطنين منذ الساعات الأولى من انطلاقها أتاحت المجال للاستفسار بشأن كيفية التوقي من مرض سرطان الثدي وتأثيراته على الصحة العامة للإنسان في حال عدم معالجته وخاصة في مراحله الأولى.

وبيّنت بسمة بن نجيمة، أن المندوبية الجهوية للصحة ببن عروس وضعت برمجا متنوعا في إطار الاحتفال بفعاليات "أكتوبر الوردي" يشمل أساسا تنظيم أيام تحسيسية وتوعوية في 48 مؤسسة صناعية وببعض المؤسسات التربوية ومراكز الصحة الأساسية المتواجدة في مختلف مناطق الجهة إلى جانب تنظيم خيمة وردية بالمستشفى الجهوي ببن عروس . وأكدت منسقة برامج التثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة بالجهة، بسمة بن نجمة، أن القافلة التي أمنها مجموعة من الأطباء في مختلف الاختصاصات وفريق من القوابل والممرضين قدمت مجموعة من الخدمات والعيادات المجانية في مجال الصحة الجنسية والنفسية والطب العام والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومثّلت فرصة هامة لقياس نسبة السكر وضغط الدم وتوعية الشباب الحاضر بأهمية الإقلاع عن التدخين.وأوضحت أن هذه التظاهرة التي سجّلت إقبالا هاما من المواطنين منذ الساعات الأولى من انطلاقها أتاحت المجال للاستفسار بشأن كيفية التوقي من مرض سرطان الثدي وتأثيراته على الصحة العامة للإنسان في حال عدم معالجته وخاصة في مراحله الأولى.وبيّنت بسمة بن نجيمة، أن المندوبية الجهوية للصحة ببن عروس وضعت برمجا متنوعا في إطار الاحتفال بفعاليات "أكتوبر الوردي" يشمل أساسا تنظيم أيام تحسيسية وتوعوية في 48 مؤسسة صناعية وببعض المؤسسات التربوية ومراكز الصحة الأساسية المتواجدة في مختلف مناطق الجهة إلى جانب تنظيم خيمة وردية بالمستشفى الجهوي ببن عروس .