بعد سداسية ساو تومي.. "نسور قرطاج" يطمحون لتكرار التألق أمام ناميبيا في ختام تصفيات المونديال
يدخل المنتخب التونسي لكرة القدم مباراته الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2026 الإثنين، أمام منتخب ناميبيا على ملعب حمادي العقربي برادس، وسط معنويات مرتفعة بعد الفوز الساحق بسداسية نظيفة على ساو تومي وبرينسيب.
ورغم ضمان التأهل إلى المونديال منذ الجولة الثامنة، يسعى أبناء المدرب سامي الطرابلسي إلى إنهاء التصفيات بأفضل صورة ممكنة من خلال تحقيق فوز جديد يكرّس سيطرتهم على المجموعة الثامنة، ويعزز حظوظهم في تحسين ترتيبهم في تصنيف الفيفا قبل قرعة النهائيات المقررة في 5 ديسمبر المقبل.
ويأمل الإطار الفني أن يكون الفوز المحتمل دافعاً إضافياً نحو التواجد ضمن المستوى الثالث في القرعة، مما قد يجنّب المنتخب مواجهة بعض القوى الكبرى في الدور الأول.
من جهته، يسعى منتخب "المحاربين الشجعان" إلى إنهاء التصفيات بنتيجة إيجابية بعد تعثره الأخير أمام ليبيريا الذي أفقده تقريباً حظوظه في بلوغ الملحق الإفريقي.
ويعوّل "نسور قرطاج" على صلابة دفاعهم الذي لم يُستقبل في مرماه أي هدف منذ انطلاق التصفيات، في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد بإنهاء مشوارهم بشباك نظيفة للمباراة العاشرة على التوالي، إضافة إلى تحقيق أكبر عدد من النقاط في التصفيات الإفريقية.
ورغم التفوق الواضح على الورق، تبقى مواجهة ناميبيا أكثر صعوبة من اللقاء السابق، خاصة وأن المنتخب الناميبي لم يخسر أمام تونس في آخر مباراتين، إذ فرض التعادل السلبي ذهاباً بجوهانسبرغ وفاز بهدف دون رد في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، ما يجعل المباراة اختباراً حقيقياً لزملاء منتصر الطالبي.
ويُنتظر أن يمنح الطرابلسي الفرصة لعدد من العناصر التي تألقت في المباراة الماضية على غرار إسماعيل الغربي، إلياس سعد، وفراس شواط، مع إمكانية إشراك أسماء جديدة مثل معتز النفاتي (نوركوبينغ السويدي)، وسيباستيان تونيكنتي (سيلتيك الاسكتلندي) العائد من الإصابة، وفراس بلعربي (الشارقة الإماراتي).
وتأمل الجماهير التونسية في مشاهدة عرض كروي مقنع يؤكد جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العرب في قطر وكأس أمم إفريقيا بالمغرب، تمهيداً لخوض مونديال 2026 بطموح بلوغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخ الكرة التونسية.
يُذكر أن تونس تتصدر المجموعة الثامنة بـ25 نقطة، متقدمة على ناميبيا (15 نقطة)، ليبيريا (14 نقطة)، مالاوي وغينيا الاستوائية (10 نقاط)، فيما تتذيل ساو تومي وبرينسيب الترتيب دون نقاط.
