رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع لتقييم العمل الرقابي للمجلس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ed1c525490a5.34245538_jkgqfloempnhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025
      
أشرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، على اجتماع خُصّص لمتابعة مدى تقدّم أشغال فريق العمل المكلّف بتقييم العمل الرقابي، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس أنور المرزوقي وأعضاء الفريق.

وخلال الجلسة، قدّم أعضاء الفريق عرضًا حول العمل المنجز منذ انطلاق الأشغال في 4 فيفري 2025، مبرزين المناهج والآليات المعتمدة في عمليات التقييم، استنادًا إلى ما ينصّ عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس.



وتطرّقوا إلى الاستنتاجات والملاحظات التي تمّ التوصّل إليها بخصوص الأسئلة الكتابية والشفاهية، فضلًا عن جلسات الحوار مع الحكومة والزيارات الميدانية، مع عرض أهم الإشكاليات التي تمّت ملاحظتها وسبل تجاوزها.

كما تمّ تناول نجاعة وجدوى آلية الحوار مع الحكومة في تبليغ مشاغل المواطنين وتسريع إنجاز المشاريع العمومية ومعالجة التحديات التي تواجه بعض السياسات العامة.

من جهته، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية الجهود المبذولة من قبل فريق التقييم، مشيدًا بما قدّمه من ملاحظات ومقترحات من شأنها تعزيز فعالية الدور الرقابي للمجلس وتحسين الأداء البرلماني بما يرسّخ ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية.

ودعا بودربالة إلى تسريع إعداد التقرير النهائي للفريق، مع تضمينه مختلف التوصيات الهادفة إلى إضفاء مزيد من الفاعلية والنجاعة على العمل الرقابي، مؤكّدًا حرص المجلس على تطوير أدواته وآلياته لتحقيق أداء مؤسّسي أكثر كفاءة.

وفي ختام الاجتماع، تقرّر إعداد تقرير تأليفي شامل حول مجمل أعمال الفريق ومقترحاته، على أن يُعرض على رؤساء الكتل للتداول في أجل أقصاه 15 يومًا.


