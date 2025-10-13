الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة: استئناف سير القطار الصباحي الرابط بين الكاف وتونس يوم الثلاثاء
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ صادر عنها، الإثنين، عن استئناف سير القطار الصباحي الرابط بين الكاف وتونس غدا، الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة وعشر دقائق صباحا.
يشار إلى أن القطار الصباحي الرابط بين سوسة وتونس، قد استأنف، الإثنين، بداية من الساعة الخامسة وعشر دقائق، وفق المصدر ذاته.
