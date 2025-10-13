Babnet   Latest update 20:18 Tunis

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة: استئناف سير القطار الصباحي الرابط بين الكاف وتونس يوم الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ed731e11a3212.06112685_igolmnhejpqfk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 20:04
      
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ صادر عنها، الإثنين، عن استئناف سير القطار الصباحي الرابط بين الكاف وتونس غدا، الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة وعشر دقائق صباحا.

يشار إلى أن القطار الصباحي الرابط بين سوسة وتونس، قد استأنف، الإثنين، بداية من الساعة الخامسة وعشر دقائق، وفق المصدر ذاته.


الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:18
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 69
