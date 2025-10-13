Babnet   Latest update 23:09 Tunis

قابس: اختتام التظاهرة الترويجية للسياحة بجهة قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 22:08
      
 أسدل الستار، اليوم الاثنين، على التظاهرة الترويجية للسياحة بجهة قابس، التي نظمتها المندوبية الجهوية للسياحة بقابس، على امتداد يومين،  بالتعاون مع وكالة أسفار بلجيكية.

وتم التعريف في هذه التظاهرة، التي شارك فيها عدد من المؤثرين والمنتجين والاعلامين من بلجيكا وهولندا وألمانيا وتونس، بالمنتوج السياحي والحرفي الذي تزخر به ولاية قابس من خلال زيارات ميدانية للعديد من المحطات السياحية ومن بينها المتحف العسكري بمارث، وقرى توجان ومطماطة وشنني وتمزرط.

 كما اشتملت الزيارات على برنامج تنشيطي، وعلى عرض حول الخصوصية التي يتميز بها المنتوج السياحي بجهة قابس، والمشاريع الكبرى المبرمجة في هذا القطاع، والآفاق الواعدة للسياحة البديلة بالجهة.


وفي هذا السياق، وصف المندوب الجهوي للسياحة بشير القديري، في تصريح  لصحفي "وات" هذه الزيارة بالناجحة، حيث تفاجأ المشاركون فيها بثراء المنتوج السياحي والحرفي بالجهة، وخاصة بقرية توجان التي تتمتع بجمال خلاب ويمكن مشاهدة خليج قابس منها بالعين  المجردة.
وأعرب القديري عن أمله في أن تساعد هذه التظاهرة الترويجية للسياحة بجهة قابس على جلب المزيد من السياح لهذه الولاية، وعلى تركيز سياحة الاقامة، مشيرا الى أن بعض المنتجين قد وعدوا بتصوير أعمال سينمائية بالجهة.


