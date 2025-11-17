Babnet   Latest update 21:07 Tunis

3 سنوات سجناً لمسؤول أمني وقاضٍ معفيّين بتهمة التدخل في مجرى قضية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بـ3 سنوات سجناً في حق مسؤول أمني وقاضٍ معفيّ، وذلك على خلفية شكاية وُجّهت إليهما تتعلق بجرائم الإرشاء والارتشاء والتدخل في مجرى قضية منشورة لدى إحدى المحاكم.

وتفيد المعطيات المدرجة بملف القضية أنّ المتهمين تورطا في محاولة التأثير على مسار قضية عدلية بهدف تغيير مجراها، وهو ما كشفته الأبحاث التي تضمنتها الشكوى المرفوعة ضدهما.


