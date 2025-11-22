Babnet   Latest update 16:46 Tunis

بطولة الرابطة الاولى (الجولة15-الدفعة1): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 16:23
      
في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت اليوم السبت:

السبت 22 نوفمبر 2025


ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى 2أحمد الحضري (57) ض ج / فيليب أدجو (75)
شبيبة العمران 1محمد العسكري (45)

ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان 0
نجم المتلوي 1محمد بن حسين (89)

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (دون حضور جمهور)
الترجي الجرجيسي 3مؤمن الرحماني (34) / جاسم بالكيلاني (75) / أشرف بن ضياف (86) ض ج
النادي البنزرتي 0

الترتيب

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| --------------------- | ------ | ------ | ----- | ----- | ------ | ------ | -------- |
| الترجي الرياضي | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 |
| النادي الإفريقي | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 |
| الملعب التونسي | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 |
| الترجي الجرجيسي | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 |
| النادي الصفاقسي | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 |
| الاتحاد المنستيري | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 9 |
| نجم المتلوي | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 |
| النجم الساحلي | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 |
| مستقبل المرسى | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 |
| اتحاد بن قردان | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 |
| النادي البنزرتي | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 |
| شبيبة العمران | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 |
| شبيبة القيروان | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 27 |
| مستقبل سليمان | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 |
| الأولمبي الباجي | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 23 |
| مستقبل قابس | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 |

مباريات الأحد 23 نوفمبر 2025

ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - مستقبل قابس
الحكم: باديس بن صالح
حكم الفار: حمزة جعيد

ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري
الحكم: حسام بن ساسي
حكم الفار: مجدي بلاغة

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي - النادي الإفريقي
الحكم: نضال باللطيف
حكم الفار: أمير العيادي

الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
الحكم: خالد قويدر
حكم الفار: منتصر بلعربي

ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان (تأجلت إلى موعد لاحق)


