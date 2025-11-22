بطولة الرابطة الاولى (الجولة15-الدفعة1): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت اليوم السبت:



السبت 22 نوفمبر 2025





ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى



مستقبل المرسى 2 — أحمد الحضري (57) ض ج / فيليب أدجو (75)

شبيبة العمران 1 — محمد العسكري (45)



ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان 0

نجم المتلوي 1 — محمد بن حسين (89)



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (دون حضور جمهور)

الترجي الجرجيسي 3 — مؤمن الرحماني (34) / جاسم بالكيلاني (75) / أشرف بن ضياف (86) ض ج

النادي البنزرتي 0



الترتيب

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| --------------------- | ------ | ------ | ----- | ----- | ------ | ------ | -------- |

| الترجي الرياضي | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 |

| النادي الإفريقي | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 |

| الملعب التونسي | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 |

| الترجي الجرجيسي | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 |

| النادي الصفاقسي | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 |

| الاتحاد المنستيري | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 9 |

| نجم المتلوي | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 |

| النجم الساحلي | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 |

| مستقبل المرسى | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 |

| اتحاد بن قردان | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 |

| النادي البنزرتي | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 |

| شبيبة العمران | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 |

| شبيبة القيروان | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 27 |

| مستقبل سليمان | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 |

| الأولمبي الباجي | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 23 |

| مستقبل قابس | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 |



مباريات الأحد 23 نوفمبر 2025

ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - مستقبل قابس

الحكم: باديس بن صالح

حكم الفار: حمزة جعيد



ملعب بئر بورقبة

مستقبل سليمان - الاتحاد المنستيري

الحكم: حسام بن ساسي

حكم الفار: مجدي بلاغة



ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الأولمبي الباجي - النادي الإفريقي

الحكم: نضال باللطيف

حكم الفار: أمير العيادي



الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي

الحكم: خالد قويدر

حكم الفار: منتصر بلعربي



ملعب حمادي العقربي برادس

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان (تأجلت إلى موعد لاحق)