تراكم ديون الديوان التونسي للتجارة ناجمة عن عدم تسوية التصاريح في الآجال المحددة

أفاد ممثلون عن وزارة المالية ان الديوان التونسي للتجارة استفاد لسنوات من إجراءات مبسطة لاستيراد المواد الغذائية، مما أدى إلى تراكم ديون كبيرة عليه نتيجة عدم تسوية التصاريح في الآجال المحددة.



قرار استثنائي لإعفاء الديوان من الديون



مقتضيات الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026



مخاوف برلمانية من أعباء إضافية



أهمية الدور الحيوي للديوان



مهام الديوان التونسي للتجارة



وأضافوا خلال اجتماع لجنتي المالية والميزانية لمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصت لمواصلة النظر في فصول، انه نظرا لدوره الاستراتيجي فيواستقرار الأسعار، تم اتخاذ قرار استثنائي بإعفاء الديوان منالمتعلقة بالتصاريح المبسطة بما في ذلك، بهدف دعمه في مواصلة أداء مهامه الحيوية.ويقترحمن مشروع قانون المالية 2026، -يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل تاريخوالمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله.ولا يمكن ان يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل الىلفائدة الديوان اوللمبالغ المسددة والى أي.-في المقابل،من تحميل القطاع الخاص أعباء تمويل غير مدروسة، ودعوا إلىلضمان وصوله للفئات المستحقة فقط، بما يحققويحافظ علىللدولة.كما أكدوا أهمية الدور الذي يلعبه الديوان فيوالحفاظ على، مشددين على ضرورةعلما ان مهام الديوان التونسي للتجارة -- تتمثل اساسا في:* تأمين حاجيات السوق الداخلية من المواد الاستهلاكية الأساسية ذات الأسعار المتغيرة (* التصرف فييغطي حاجيات* إنجاز بعض الواردات ذات الصبغة الظرفية* تكوين وتمويل* المراقبة الفنية لجودة المواد الغذائية المعدة للتصدير* إدارة عملياتلحساب الدولة (* إنجاز الدراسات والمساهمة في خلق* الإشراف على إنجاز