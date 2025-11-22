تراكم ديون الديوان التونسي للتجارة ناجمة عن عدم تسوية التصاريح في الآجال المحددة
أفاد ممثلون عن وزارة المالية ان الديوان التونسي للتجارة استفاد لسنوات من إجراءات مبسطة لاستيراد المواد الغذائية، مما أدى إلى تراكم ديون كبيرة عليه نتيجة عدم تسوية التصاريح في الآجال المحددة.
قرار استثنائي لإعفاء الديوان من الديون
وأضافوا خلال اجتماع لجنتي المالية والميزانية لمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصت لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، انه نظرا لدوره الاستراتيجي في تأمين المواد الأساسية واستقرار الأسعار، تم اتخاذ قرار استثنائي بإعفاء الديوان من كامل ديونه المتعلقة بالتصاريح المبسطة بما في ذلك المعاليم والفوائض والخطايا، بهدف دعمه في مواصلة أداء مهامه الحيوية.
مقتضيات الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026ويقترح الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026، -يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في المعاليم الديوانية والاداءات الاخرى وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل تاريخ 01 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله.
ولا يمكن ان يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل الى ارجاع مبالغ لفائدة الديوان او مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسددة والى أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.-
مخاوف برلمانية من أعباء إضافيةفي المقابل، حذر النواب من تحميل القطاع الخاص أعباء تمويل غير مدروسة، ودعوا إلى ترشيد نظام الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستدامة المالية للدولة.
أهمية الدور الحيوي للديوانكما أكدوا أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في ضمان توفير المواد الأساسية والحفاظ على المقدرة الشرائية، مشددين على ضرورة دعم الديوان وتعزيز كفاءته التشغيلية.
مهام الديوان التونسي للتجارةعلما ان مهام الديوان التونسي للتجارة -مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية- تتمثل اساسا في:
* تأمين حاجيات السوق الداخلية من المواد الاستهلاكية الأساسية ذات الأسعار المتغيرة (سكر، قهوة خضراء، شاي، أرز)
* التصرف في مخزون استراتيجي يغطي حاجيات 3 إلى 4 أشهر
* إنجاز بعض الواردات ذات الصبغة الظرفية
* تكوين وتمويل المخزونات التعديلية
* المراقبة الفنية لجودة المواد الغذائية المعدة للتصدير
* إدارة عمليات الشراءات المجمعة لحساب الدولة (معدات النقل)
* إنجاز الدراسات والمساهمة في خلق هياكل الدعم
* الإشراف على إنجاز المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان
