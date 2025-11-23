الرابطة المحترفة الثانية (الدفعة الثانية) – النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد، والترتيب:



المجموعة الأولى





ملعب الهادي بن رمضان برادس



سبورتينغ بن عروس – هلال الشابة 2-0



ملعب حمام الأنف

نادي حمام الأنف – اتحاد تطاوين 2-1



السبت 22 نوفمبر 2025



ملعب بوسالم

اتحاد بوسالم – سكك الحديد الصفاقسي 4-0



ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة – هلال مساكن 2-3



ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – جمعية مقرين 0-1



ملعب الشبيكة

بعث بوحجلة – كوكب عقارب 3-1



ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 1-1



الترتيب – المجموعة الأولى

نادي حمام الأنف: 25 نقطة – 10 مباريات

اتحاد تطاوين: 20 نقطة – 10

سبورتينغ بن عروس: 19 نقطة – 10

هلال مساكن: 19 نقطة – 10

أمل حمام سوسة: 17 نقطة – 10

بعث بوحجلة: 17 نقطة – 10

جمعية مقرين: 13 نقطة – 10

مكارم المهدية: 12 نقطة – 10

هلال الشابة: 11 نقطة – 10

سكك الحديد الصفاقسي: 9 نقاط – 10

محيط قرقنة: 8 نقاط – 10

اتحاد بوسالم: 8 نقاط – 10

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 7 نقاط – 10

كوكب عقارب: 5 نقاط – 10



المجموعة الثانية

ملعب قرية

النادي القربي – تقدم ساقية الداير 0-3



ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين – هلال الرديف 2-0



ملعب سيدي بوزيد

أولمبيك سيدي بوزيد – جمعية أريانة 1-0



ملعب القصرين

مستقبل القصرين – نسر جلمة 2-1



ملعب بوشمة الاصطناعي

أمل بوشمة – جندوبة الرياضية 1-1



ملعب قفصة

قوافل قفصة – اتحاد قصور الساف 1-0



السبت 22 نوفمبر 2025



ملعب القلعة

القلعة الرياضية – الملعب القابسي 0-1



الترتيب – المجموعة الثانية

الملعب القابسي: 21 نقطة – 10 مباريات

تقدم ساقية الداير: 21 نقطة – 10

مستقبل القصرين: 17 نقطة – 10

جندوبة الرياضية: 16 نقطة – 10

اتحاد قصور الساف: 15 نقطة – 10

قوافل قفصة: 15 نقطة – 10

القلعة الرياضية: 14 نقطة – 10

هلال الرديف: 12 نقطة – 10

سبورتينغ المكنين: 11 نقطة – 10

أمل بوشمة: 11 نقطة – 10

جمعية أريانة: 11 نقطة – 10

النادي القربي: 11 نقطة – 10

نسر جلمة: 6 نقاط – 10

أولمبيك سيدي بوزيد: 6 نقاط – 10

