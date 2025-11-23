Babnet   Latest update 17:36 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية (الدفعة الثانية) – النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 16:40
      
في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد، والترتيب:

المجموعة الأولى


ملعب الهادي بن رمضان برادس

سبورتينغ بن عروس – هلال الشابة 2-0

ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – اتحاد تطاوين 2-1

السبت 22 نوفمبر 2025

ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – سكك الحديد الصفاقسي 4-0

ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – هلال مساكن 2-3

ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – جمعية مقرين 0-1

ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – كوكب عقارب 3-1

ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 1-1

الترتيب – المجموعة الأولى

نادي حمام الأنف: 25 نقطة – 10 مباريات
اتحاد تطاوين: 20 نقطة – 10
سبورتينغ بن عروس: 19 نقطة – 10
هلال مساكن: 19 نقطة – 10
أمل حمام سوسة: 17 نقطة – 10
بعث بوحجلة: 17 نقطة – 10
جمعية مقرين: 13 نقطة – 10
مكارم المهدية: 12 نقطة – 10
هلال الشابة: 11 نقطة – 10
سكك الحديد الصفاقسي: 9 نقاط – 10
محيط قرقنة: 8 نقاط – 10
اتحاد بوسالم: 8 نقاط – 10
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 7 نقاط – 10
كوكب عقارب: 5 نقاط – 10

المجموعة الثانية

ملعب قرية
النادي القربي – تقدم ساقية الداير 0-3

ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – هلال الرديف 2-0

ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – جمعية أريانة 1-0

ملعب القصرين
مستقبل القصرين – نسر جلمة 2-1

ملعب بوشمة الاصطناعي
أمل بوشمة – جندوبة الرياضية 1-1

ملعب قفصة
قوافل قفصة – اتحاد قصور الساف 1-0

السبت 22 نوفمبر 2025

ملعب القلعة
القلعة الرياضية – الملعب القابسي 0-1

الترتيب – المجموعة الثانية

الملعب القابسي: 21 نقطة – 10 مباريات
تقدم ساقية الداير: 21 نقطة – 10
مستقبل القصرين: 17 نقطة – 10
جندوبة الرياضية: 16 نقطة – 10
اتحاد قصور الساف: 15 نقطة – 10
قوافل قفصة: 15 نقطة – 10
القلعة الرياضية: 14 نقطة – 10
هلال الرديف: 12 نقطة – 10
سبورتينغ المكنين: 11 نقطة – 10
أمل بوشمة: 11 نقطة – 10
جمعية أريانة: 11 نقطة – 10
النادي القربي: 11 نقطة – 10
نسر جلمة: 6 نقاط – 10
أولمبيك سيدي بوزيد: 6 نقاط – 10


