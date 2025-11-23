الرابطة المحترفة الثانية (الدفعة الثانية) – النتائج والترتيب
في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد، والترتيب:
المجموعة الأولى
ملعب الهادي بن رمضان برادس
سبورتينغ بن عروس – هلال الشابة 2-0
ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – اتحاد تطاوين 2-1
السبت 22 نوفمبر 2025
ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – سكك الحديد الصفاقسي 4-0
ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – هلال مساكن 2-3
ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – جمعية مقرين 0-1
ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – كوكب عقارب 3-1
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 1-1
الترتيب – المجموعة الأولىنادي حمام الأنف: 25 نقطة – 10 مباريات
اتحاد تطاوين: 20 نقطة – 10
سبورتينغ بن عروس: 19 نقطة – 10
هلال مساكن: 19 نقطة – 10
أمل حمام سوسة: 17 نقطة – 10
بعث بوحجلة: 17 نقطة – 10
جمعية مقرين: 13 نقطة – 10
مكارم المهدية: 12 نقطة – 10
هلال الشابة: 11 نقطة – 10
سكك الحديد الصفاقسي: 9 نقاط – 10
محيط قرقنة: 8 نقاط – 10
اتحاد بوسالم: 8 نقاط – 10
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 7 نقاط – 10
كوكب عقارب: 5 نقاط – 10
المجموعة الثانيةملعب قرية
النادي القربي – تقدم ساقية الداير 0-3
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – هلال الرديف 2-0
ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – جمعية أريانة 1-0
ملعب القصرين
مستقبل القصرين – نسر جلمة 2-1
ملعب بوشمة الاصطناعي
أمل بوشمة – جندوبة الرياضية 1-1
ملعب قفصة
قوافل قفصة – اتحاد قصور الساف 1-0
السبت 22 نوفمبر 2025
ملعب القلعة
القلعة الرياضية – الملعب القابسي 0-1
الترتيب – المجموعة الثانيةالملعب القابسي: 21 نقطة – 10 مباريات
تقدم ساقية الداير: 21 نقطة – 10
مستقبل القصرين: 17 نقطة – 10
جندوبة الرياضية: 16 نقطة – 10
اتحاد قصور الساف: 15 نقطة – 10
قوافل قفصة: 15 نقطة – 10
القلعة الرياضية: 14 نقطة – 10
هلال الرديف: 12 نقطة – 10
سبورتينغ المكنين: 11 نقطة – 10
أمل بوشمة: 11 نقطة – 10
جمعية أريانة: 11 نقطة – 10
النادي القربي: 11 نقطة – 10
نسر جلمة: 6 نقاط – 10
أولمبيك سيدي بوزيد: 6 نقاط – 10
