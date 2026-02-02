سبورتينغ بن عروس - اسكندر مجبورة مدربا جديدا خلفا لحافظ القيطوني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69810b3ecd3d80.24281178_ipfeqlnohmjkg.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن سبورتينغ بن عروس اليوم الاثنين عن تكليف المدرب اسكندر مجبورة بالاشراف على الفريق الاول لكرة القدم الى جانب عبد القادر المحمودي في خطة معد بدني وذلك عقب انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع حافظ القيطوني.

ويحتل سبورتينغ بن عروس المركز السابع للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم برصيد 22 نقطة.