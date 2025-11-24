المهرجانات في تونس بين ضغط الحاجة وقلة الموارد

منية كواش



1229 هو عدد المهرجانات التي تنتظم في تونس بكل أصنافها على طوال السنة وتحصل على دعم من المال العام، حسب آخر تصريحات وزيرة الثقافة يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لتقديم ميزانية الوزارة لسنة 2026. وتفوق كلفة تنظيم هذه المهرجانات، 20 مليون دينار ساهمت فيها الوزارة بأكثر من 10 ملايين دينار.



شح مالي متعدد الأبعاد



المهرجانات وسياسة القرب



معادلة صعبة بين مهرجانات تتكاثف وموارد مالية تتقلص



الشراكة مع القطاع الخاص باتت ضرورية



البحث عن مصادر تمويل تكمّل الدعم العمومي



وفعلا ترسخت عادة المهرجانات في تونس، ورغم منحافظت على استمراريتها وديمومتها، ضاربة موعدا سنويا مع جمهورها، مستقطبة جماهيرا عريضة تزداد وتتنوع من سنة إلى أخرى. فالمهرجانات كما يحتاجها المواطن، يحتاجها أيضا المبدع والفنان، ويطمح للمشاركة فيها ليعرّف بنفسه على الساحة ويروّج لإنتاجه. ألا أن هذه المهرجانات سواء كانت وطنية أو جهوية تواجه في كل دورة من دوراتها،جمة ويجد منظمو المهرجانات أنفسهم أمام مواقف صعبة، يعجزون عن حلها لقلة الإمكانيات وضعف الميزانيات المخصصة فتراهم يصارعون من أجل البقاء، باحثين عن طرق تمويل لتغطية المصاريف.مع انتهاء كل مهرجان دولي أو جهوي تتوالى التعليقات والانتقادات من الأوساط الفنية والإبداعية والتنظيمية وتجد صداها في الإعلام، منددين بعدم حصولهم علىمن وزارة الشؤون الثقافية، التي تشكو هي بدورها منالمخصصة لها، وتمّ منذ أيام نشر خبر مسرّ للجميع يتمثّل في الترفيع بنسبةمن ميزانية وزارة الثقافة لسنة(في حدود،).وهكذا أصبح عنصرمشكلا قائما يراوح مكانه منذ سنوات عديدة، وموضوع جدل ونقاشات واحتجاجات ومزايدات، فهذا يرى نفسه أهلا أكثر من زميله للفوز بالدعم وآخر يطالب بتوزيع عادل وثالث يحتج على إقصائه وحرمانه من الدعم، مطالبا بـوباعتمادوالمقاييس الموضوعية.كما يثيرأيضا لغطا وانتقادات وردود أفعال من عامة الناس، إذ يرى فيه البعضمعللا احتياج القطاعات الحياتية الأخرى لهذا المال نظرا للوضع المالي الصعب التي تمر به البلاد.أسالت معضلة الدعم أيضا الكثير من الحبر وتحدثت وسائل الإعلام عنوانعكاساته على تنظيم ومجريات المهرجانات وما انجرّ عنه من نقائص ملموسة. ويعد هذا الجدل والنقد ظاهرة صحية وضرورية إذ يسمح بالمراجعة وينبه إلى تفادي الأخطاء السابقة وإلى تجاوزها وعدم السقوط فيها من جديد في الدورات اللاحقة، فالنقد لم يكن نقدا عاما وفي المطلق، بل تطرّق إلى منجزات فأقر بجهود مبذولة طوال السنة إذ خططت ونظّمت وتابعت على مستويات وطنية وجهوية ومحلية.وأدخلت وزارة الثقافةتأمل من ورائه تحقيقفي كل أشكال توزيع الدّعم، وذلك بإطلاق، منذ أكتوبر الماضي وستسمح برقمنة آليات الدعم الثقافي، التي كانت تُدار سابقًا بطرق كلاسيكية تعتمد على الملفات الورقية. وستسمح بمعالجة الملفات إلكترونيًا منذ إيداعها إلى غاية البتّ فيها، ما يساهم فيوتحسين. وتندرج المنصّة ضمنالمنظمة لعمليات الإسناد، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والنجاعة في إدارة الموارد. وتعمل الوزارة على مراجعة "النصوص القديمة" التي تعود إلى الستينات والسبعينات بهدف تحديث الإطار التشريعي ليتماشى مع التوجهات الجديدة في مجال الدعم الثقافي. المنصّة ستساهم فيعلى مختلف القطاعات الفنية والمهرجانات والمؤسسات الثقافية الجهوية.تقام المهرجانات بالأساس للترويج ولتوزيع المنتج الثقافي ولتسهيلبتقريبها من المواطن وتشجيعه على الإقبال على العروض الثقافية، إذ نلاحظ بالعين المجردة الجماهير الغفيرة التي تستقطبها بعض المهرجانات، بينما تقتصر الفضاءات الثقافية في سائر الأيام على روّاد قلّة من النخبة ومن أهل الفن، وتشكو المسارح وقاعات السينما من تقلّص الجمهور.لذلك تعدّ المهرجانات فرصة ومساحة مفضّلة للعديد من الفنانين بمختلف تخصصاتهم لعرض منتجاتهم وللتعريف بأعمالهم، وهي أيضا، وبصفة أخص محلّيا وجهويا، وسيلةيلجأ إليها المسؤولون ويجدون فيها فرصا لخلقتتجاوز الفعل الثقافي وتسمح بمكاسبعلى المستوى المتوسط والبعيد.تجدنفسها أمام معادلة صّعبة بين الطموح الشرعي لتنظيم المهرجانات وتصاعد عددها وما تتطلبه من ميزانيات وأموال، وبين وجوبوحسن استعمالها والحرص علىضمانا لمبدأوحفظا للمال العام.وكسبت المؤسسة خبرة بحكم الممارسة الطويلة لمهامها، وتشكّل مع الوقت فريقا من المهنيين الأكفاء سواء على مستوى الإدارة أو الشؤون المالية أو البرمجة والترويج للمنتج الثقافي وعلى مستوى التقييم، وأصبحت قادرة على مرافقة حركات تنظيم المهرجانات، ساعية لتحقيقبين المشاركة المحلية والجهوية للفاعلين الثقافيين، وهو شرط نجاح كل مهرجان، والتدخّل المركزي للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، بما يوفّره منوخبرة تصرّف.فهل يحق القول أن المهرجانات تدفع ثمن نجاحها بعد أن انتشرت ولم تعد حكرا على جهة دون أخرى، مما وضع الجميع أمام ضغطوالمطالبة بتمويل من السلط المركزية، فأغلب المهرجانات تنطلق وفي جرابها، رأسمالها حماسها وحبها لجهاتها، في حين يتطلب المهرجان مهما كان حجمه صغيرا أم كبيراوفي جلسة استماع للجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس النواب، يومالتزمت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالتنسيق مع مكتب الشؤون الجهوية بوزارة الإشراف والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافيةلتطوير أساليب تدخّل الدولة في مجال تنظيم المهرجانات عن طريقفي إطارأو عبر، وذلك بهدف تحقيقتدريجيا.وفي ورشة عمل لتطوير منظومة المهرجانات وإعادة تصنيفها وفق، تم النظر في إمكانية وضع معايير أكثر دقّة لتصنيف المهرجانات إلى دولية ووطنية وجهوية، باعتمادتقوم علىكما تناولت الورشة أهميةوتثمينها باعتبارها فضاءات رئيسية لاحتضان التظاهرات الثقافية الصيفية، إلى جانب التأكيد علىمن خلال اعتمادوترشيدوإطلاق حملات ترويجية ومنحللمهرجانات المتميزة.وجاء في بلاغ نشرته المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية فيأنه على طالبي الدعمتراعيوتُعبّر عن، بما يساهم فيإقليميا ودوليا.كما ذكّرت المؤسسة أن مساهمتها في التمويل تندرج ضمنوفي حدود، داعية إلى تنويع مصادر التمويل عبرواقترحت وزارة الشؤون الثقافية تخصيص فقرة ضمن البرامج المرشحة للدعم، لمعالجةوالتصدي لـ، مما يعزز الدورللمهرجانات إلى جانب دورها الترفيهي.