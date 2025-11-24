Babnet   Latest update 10:48 Tunis

تراجع قطيع الأبقار بـ20% ووزارة الفلاحة تعلن إجراءات عاجلة لإعادة التوازن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634c2ec6c240c4.67457397_fhpkgionjeqml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 10:06
      
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، تراجع قطيع الأبقار في تونس بنحو 20%، مشدّدا على أن الوزارة وضعت حزمة إجراءات متكاملة تهدف إلى إعادة توازن المنظومة وحماية صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأكثر هشاشة.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2026، أن تتالي مواسم الجفاف والشح المائي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، يُعدّان أبرز أسباب هذا التراجع.



إجراءات لإصلاح المنظومة

وبيّن بن الشيخ أن الإجراءات تشمل:

* إصلاحا مؤسساتيا من خلال إحداث الديوان الوطني للأعلاف.
* تسعير المواد الأولية الموردة من الأعلاف من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
* تحسين الوضع الصحي للقطيع وحماية الثروات الحيوانية.

كما ذكّر بـالبرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع المدرج في قانون المالية 2025، والذي يمتدّ على أربع سنوات، مؤكدا أنه في مراحله النهائية قبل الانطلاق.

انعكاسات على منظومة اللحوم الحمراء

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابيا على منظومة اللحوم الحمراء، لافتا إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتنمية المجترات الصغرى في ظل التغيرات المناخية، عبر إجراءات مدرّة للدخل لفائدة صغار الفلاحين ضمن مشاريع تنموية.

خطة للنهوض بقطاع الإبل

وفي ما يتعلق بقطاع الإبل، أكد بن الشيخ أن الوزارة تعمل ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع على:

* تجهيز مراكز تجميع القطعان بالطاقة الشمسية،
* تعزيز التغطية الصحية للقطيع،

وذلك بهدف الحد من التفريط في الإبل وإعادة تكوين القطيع تدريجيا.

الأعلاف المدعمة: توزيع وفق تعداد القطيع

وفي ما يخص حصص الولايات من الأعلاف المدعمة، أوضح الوزير أنه تم توزيع مادة السداري على مختلف الولايات وفق تعداد القطيع، نافيا وجود أي إشكال في مادة الشعير الموجهة للفلاحين.

برنامج خاص لعيد الأضحى 2026

وحول نقص الأضاحي وارتفاع الأسعار، كشف بن الشيخ أن العمل جار حاليا، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف، على برنامج خصوصي استعدادا لعيد الأضحى 2026، بهدف:

* توفير الأضاحي بالكميات الكافية،
* اعتماد البيع بالميزان لضمان شفافية المعاملات،
* توزيع الأضاحي عبر منشآت الوزارة والقطاع الخاص.

وأكد أن تفاصيل هذا البرنامج سيتم الإعلان عنها في الإبان.


Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
22°-13
14°-10
14°-10
16°-9
