تراجع قطيع الأبقار بـ20% ووزارة الفلاحة تعلن إجراءات عاجلة لإعادة التوازن

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، تراجع قطيع الأبقار في تونس بنحو 20%، مشدّدا على أن الوزارة وضعت حزمة إجراءات متكاملة تهدف إلى إعادة توازن المنظومة وحماية صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأكثر هشاشة.



وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2026، أن تتالي مواسم الجفاف والشح المائي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، يُعدّان أبرز أسباب هذا التراجع.



إجراءات لإصلاح المنظومة



انعكاسات على منظومة اللحوم الحمراء



خطة للنهوض بقطاع الإبل



الأعلاف المدعمة: توزيع وفق تعداد القطيع



برنامج خاص لعيد الأضحى 2026



وبيّن بن الشيخ أن الإجراءات تشمل:من خلال إحداثمن قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات.وحماية الثروات الحيوانية.كما ذكّر بـالمدرج في، والذي يمتدّ على، مؤكدا أنه فيوأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس، لافتا إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتنميةفي ظل التغيرات المناخية، عبرلفائدة صغار الفلاحين ضمن مشاريع تنموية.وفي ما يتعلق بقطاع الإبل، أكد بن الشيخ أن الوزارة تعمل ضمنعلى:* تجهيز* تعزيزللقطيع،وذلك بهدفوإعادة تكوين القطيع تدريجيا.وفي ما يخص حصص الولايات من الأعلاف المدعمة، أوضح الوزير أنه تمعلى مختلف الولايات، نافياالموجهة للفلاحين.وحول، كشف بن الشيخ أن العمل جار حاليا، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف، علىاستعدادا لعيد الأضحى 2026، بهدف:* توفير الأضاحي بالكميات الكافية،* اعتمادلضمان شفافية المعاملات،* توزيع الأضاحي عبر منشآت الوزارة والقطاع الخاص.وأكد أن تفاصيل هذا البرنامج سيتم الإعلان عنها