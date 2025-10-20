Babnet   Latest update 14:19 Tunis

النائب ظافر الصغيري يحذّر: قابس ليست حالة معزولة… ما يحدث اليوم هو صورة مصغّرة لأزمة بيئية تهدد كامل البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f6305262ef57.68212890_mfieljgqopnkh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 13:49 قراءة: 1 د, 19 ث
      
في جلسة عامة خُصصت لمناقشة الوضع البيئي المتدهور في ولاية قابس، ألقى النائب ظافر الصغيري كلمة اعتبر فيها أن ما يحدث في قابس لا يجب التعامل معه بوصفه أزمة محلية فقط، بل هو مؤشر خطير على انهيار المنظومة البيئية على المستوى الوطني، ودليل على غياب استراتيجية شاملة ومستدامة للتصرف في الملفات البيئية.

الأزمة في قابس… صورة عن واقع وطني خطير


أكد النائب أن الانبعاثات السامة التي يتنفسها سكان قابس تمثل "عينـة مصغّرة" لما تعيشه مختلف الجهات التونسية، محذّرًا من أن تكرار نفس السيناريو وارد في مناطق صناعية أخرى مثل الصخيرة، صفاقس أو بنزرت، إذا استمر اعتماد سياسة ردّ الفعل بدل التخطيط الاستباقي.


وقال الصغيري:
“لا نريد أن نكون مجرّد مطفئي حرائق. المطلوب وضع استراتيجية بيئية وطنية واضحة، تنقذ الحاضر وتؤمّن المستقبل.”

بلديات عاجزة ومنظومة نفايات منهارة

ولفت النائب الانتباه إلى أن 350 بلدية في تونس تعيش اليوم حالة عجز تام عن رفع الفضلات أو تثمينها، ما جعل البلاد تتحول إلى "مصب مفتوح"، على حد تعبيره. وأشار إلى أن مشكل النفايات في برج شاكير، عقارب وسوسة هو انعكاس لغياب الحوكمة الرشيدة وافتقاد الدولة لرؤية مركزية للحد من التلوث وإطلاق مشاريع التدوير والرسكلة.

الاستثمار البيئي… فرصة ضائعة

أكد النائب أن تونس لا تفتقر إلى الكفاءات ولا إلى الفرص، بل إلى الإرادة في تحويل التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية، مضيفًا:
“الاستثمار في التدوير والطاقة النظيفة قادر على خلق آلاف مواطن الشغل وبعث شركات جديدة تخدم تونس وشبابها.”

وأشاد النائب ببعض التحركات العاجلة التي أعلنتها الحكومة، واعتبرها خطوة إيجابية، لكنه دعا إلى رؤية استراتيجية مرقمنة تُنفّذ على المدى القريب والبعيد، وتضع البيئة كأولوية وطنية لا مجال لتأجيلها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316971


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:38
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
29°-20
28°-21
29°-20
33°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    