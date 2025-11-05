الزهراء – بن عروس: تفكيك عصابة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المدارس والمنازل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

في عملية أمنية نوعية، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف من تفكيك عصابة إجرامية منظمة تنشط في منطقة الزهراء من ولاية بن عروس، تخصّص أفرادها في سرقة المدارس الابتدائية والمنازل عبر الخلع والاقتحام، وذلك بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات الدقيقة.



تفاصيل العملية





كشفت الأبحاث أن أفراد العصابة كانوا يراقبون المؤسسات التربوية والمنازل قبل تنفيذ عملياتهم، حيث يخلعون الأبواب الرئيسية ويستولون على تجهيزات قيّمة من بينها:





* أجهزة تلفاز “بلازما”،

* هواتف جوالة،

* بندقية ضغط هوائي،

* تجهيزات إلكترونية مختلفة.



وقد نجحت الوحدات الأمنية في تحديد هويات جميع عناصر العصابة وإلقاء القبض عليهم تباعًا، مع حجز كميات هامة من المسروقات التي تم الاستيلاء عليها خلال العمليات السابقة.







وبعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت بالاحتفاظ بجميع المتورطين وعددهم سبعة، وتحرير محاضر قضائية في شأنهم بتهمة تكوين وفاق إجرامي وارتكاب سلسلة من السرقات.







وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية الاستباقية التي تنتهجها الوحدات الأمنية بحمام الأنف، والتي نجحت مؤخرًا في تفكيك شبكات إجرامية خطيرة تنشط في مجالات السرقة وترويج المخدرات وعمليات السلب بالعنف.



وتُسجّل مدينة الزهراء في الفترة الأخيرة نجاحات أمنية بارزة في مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للعصابات المتخصّصة، بما يعكس جاهزية الأجهزة الأمنية وسرعة تدخلها في حماية الممتلكات والمواطنين.

