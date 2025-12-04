Babnet   Latest update 15:34 Tunis

تتويج وزارة التربية بجائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم عن مشروعها "منظومة متكاملة للحياة المدرسية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 14:21
      
تحصلت وزارة التربية اليوم الخميس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على جائزة التميّز الحكومي العربي في مجال التربية.

ويأتي تتويج وزارة التربية بجائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم عن مشروعها الريادي "منظومة متكاملة للحياة المدرسية"، وفق بلاغ للوزارة.

ويمثل مشروع "منظومة متكاملة للحياة المدرسية"، نموذجا متكاملا لإدماج التكنولوجيات الحديثة في التعليم والتعلم والحياة المدرسية ويقوم على تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وتقديم الدعم النفسي والبيداغوجي للتلميذ ورصد الحالات الخاصة، من خلال منصة رقمية متكاملة انجزها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مرشح الوزارة في هذه المسابقة.

وأفاد البلاغ بأن هذا التتويج يظهر الاعتراف العربي بريادة المنظومة التربوية التونسية وقدرتها على الابتكار وتطبيق استراتيجية شاملة ترتكز على الجودة والكفاءة والحوكمة.
وتعد جائزة التميّز الحكومي العربي مبادرة إقليمية رائدة أطلقت سنة 2019 بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية، وتهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي عبر ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والحوكمة الرشيدة، وإبراز النماذج الحكومية الناجحة في المنطقة العربية.
وتشمل الجائزة عدة فئات تُعنى بأفضل المشاريع والمبادرات الحكومية الأكثر تأثيرًا واستدامة.


