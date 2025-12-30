رئيس مجلس نواب الشعب يزور معرض الصناعات التقليدية بالدندان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69542e9d928f13.11174924_migofeqnljpkh.jpg width=100 align=left border=0>

زار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، معرض "قرية وهديّة" بدار الصناعات التقليدية بالدندان، الذي تنظّمه المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمنوبة من 22 إلى 30 ديسمبر 2025، وذلك بحضور والي منوبة وعدد من نواب الجهة.



واطّلع رئيس مجلس نواب الشعب على ما تضمّنه هذا المعرض من منتوجات في مختلف اختصاصات الصّناعات التقليدية تعرّف بمميّزات الجهات المشاركة وخصوصياتها وتراثها العريق وبالهوية التّونسية وطابعها الأصيل، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.







وقد التقى رئيس مجلس نواب الشعب بالعارضين من حرفيين وحرفيات من مختلف جهات الجمهورية وتعرّف على مشاغلهم وتطلّعاتهم. وثمّن منتوجاتهم التي تتمّيز بالجودة وبإبداع كبير يحمل بصمات الحرفي التونسي في عدّة مجالات، مؤكّدا أهمية مثل هذه التظاهرات في دعم نشاط الحرفيين وتمكينهم من ترويج منتوجاتهم التقليدية ومزيد التّعريف بها.