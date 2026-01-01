كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط المنتخب الغابوني حتى إشعار آخر وحلّ الجهاز الفني للفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69566704639519.75925514_nfjmlogepiqhk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن وزير الرياضة الغابوني بالنيابة، سامبليس ديزيري مامبولا، عن إيقاف نشاط المنتخب الغابوني لكرة القدم حتى إشعار آخر، إلى جانب حلّ الجهاز الفني للفريق، وذلك عقب خروجه من الدور الأول لمسابقة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب.



وأوضح المسؤول الغابوني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الغابونية، أن هذا القرار جاء بعد الهزيمة أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، والتي مثّلت الهزيمة الثالثة للمنتخب الغابوني في دور المجموعات، ما عجّل بمغادرته البطولة مبكرًا.









وأضاف المصدر ذاته أن القرار كان شبه حتمي بالنظر إلى سيناريو المباراة والأداء العام للفريق خلال المنافسة القارية، مشيرًا إلى أن الحكومة الغابونية دعت اتحاد كرة القدم إلى تحمّل مسؤوليته الكاملة إزاء الوضع الحالي.







وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الغابونية استبعاد لاعبين أساسيين من المنتخب، هما بيير إيمريك أوباميانغ وبرونو إيكويلي مانغا، في خطوة تعكس توجّهًا رسميًا نحو إعادة هيكلة شاملة للمنتخب الوطني.



ويأتي هذا القرار عقب تصريح سابق لرئيس الجمهورية الغابونية بريس كلوتير أوليغي نغيما، يوم الاثنين الماضي، أكد فيه عزمه اتخاذ «قرارات حاسمة» في الوقت المناسب، بهدف وضع حدّ لأساليب تسيير الرياضة الوطنية، التي أصبحت محل انتقادات واسعة من الجماهير.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار كانبالنظر إلىوالأداء العام للفريق خلال المنافسة القارية، مشيرًا إلى أن الحكومة الغابونية دعتإلىإزاء الوضع الحالي.وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الغابونيةمن المنتخب، هما، في خطوة تعكس توجّهًا رسميًا نحوللمنتخب الوطني.ويأتي هذا القرار عقب تصريح سابق لرئيس الجمهورية الغابونية، يوم الاثنين الماضي، أكد فيه عزمه اتخاذفي الوقت المناسب، بهدف، التي أصبحت محل