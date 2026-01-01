Babnet   Latest update 13:21 Tunis

كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط المنتخب الغابوني حتى إشعار آخر وحلّ الجهاز الفني للفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69566704639519.75925514_nfjmlogepiqhk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 01 Janvier 2026 - 13:21 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلن وزير الرياضة الغابوني بالنيابة، سامبليس ديزيري مامبولا، عن إيقاف نشاط المنتخب الغابوني لكرة القدم حتى إشعار آخر، إلى جانب حلّ الجهاز الفني للفريق، وذلك عقب خروجه من الدور الأول لمسابقة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب.

وأوضح المسؤول الغابوني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الغابونية، أن هذا القرار جاء بعد الهزيمة أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، والتي مثّلت الهزيمة الثالثة للمنتخب الغابوني في دور المجموعات، ما عجّل بمغادرته البطولة مبكرًا.



وأضاف المصدر ذاته أن القرار كان شبه حتمي بالنظر إلى سيناريو المباراة والأداء العام للفريق خلال المنافسة القارية، مشيرًا إلى أن الحكومة الغابونية دعت اتحاد كرة القدم إلى تحمّل مسؤوليته الكاملة إزاء الوضع الحالي.



وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الغابونية استبعاد لاعبين أساسيين من المنتخب، هما بيير إيمريك أوباميانغ وبرونو إيكويلي مانغا، في خطوة تعكس توجّهًا رسميًا نحو إعادة هيكلة شاملة للمنتخب الوطني.

ويأتي هذا القرار عقب تصريح سابق لرئيس الجمهورية الغابونية بريس كلوتير أوليغي نغيما، يوم الاثنين الماضي، أكد فيه عزمه اتخاذ «قرارات حاسمة» في الوقت المناسب، بهدف وضع حدّ لأساليب تسيير الرياضة الوطنية، التي أصبحت محل انتقادات واسعة من الجماهير.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321205

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 01 جانفي 2026 | 12 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:16
14:55
12:30
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
19°-10
21°-11
20°-14
18°-11
  • Avoirs en devises 24796,8
  • (31/12)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (31/12)
  • 1 $ = 2,88037 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026