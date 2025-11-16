Babnet   Latest update 15:48 Tunis

سيدي حسين: ينهال على تاكسيست طعنا بسيف يسلبه ثم يفتك سيارته

Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 15:14
      
أوقف أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين منحرف نفذ براكاج مروع لتاكسيست باستعمال سيف ثم أفتك منه امواله وهاتفه الجوال وسيارته .

وتفيد تفاصيل القضية انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و 14/11/2025 تعرض سائق سيارة أجرة تاكسي الى محاولة قتل و افتكاك سيارته من قبل أحد الحرفاء بعد ان ستوقفه في مفترق طرقات مظلم راغبا منه إيصاله الى جهة بيرين، و بما أن الوجهة طريقها مظلم و غير آهل بالسكان تعمد الفاعل إخراج سيف كبير الحجم من تحت طيات ثيابه و الشروع في قتل السائق لكن و من ألطاف الله لم تكن الإصابة قاتلة و تمكن السائق من النجاة و المقاومة فتحصن الجاني بالفرار .




و بمجرد الإعلام عن الحادثة تحركت وحدات فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين على الفور للبحث على الجاني و بعد عمل استعلامي دقيق متواصل لمدة 24 ساعة أمكن التعريف بمقترف الجرم خاصة و أنه غير معروف و بمداهمة المكان المتخفي فيه بجهة المرناقية و صديقه الذي تعمد إخفاءه وإلقاء القبض عليهما و قد تعرف عليه المتضرر من الوهلة الأولى كما اعترف المتهم أنه خطط لارتكاب جرم الحال من أجل الحصول على المال .

وقد تم الإحتفاظ بالطرفين من أجل محاولة القتل و المشاركة في ذلك.
وتعد هذه الحادثة الثالثة بمنطقة سيدي حسين تحركت فيها في الإبان وحدات فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين ليتم إلقاء القبض على الجناة في وقت وجيز و تقديمهم على أنظار العدالة.


*.*.*