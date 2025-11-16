سيدي حسين: ينهال على تاكسيست طعنا بسيف يسلبه ثم يفتك سيارته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6919e1d39b95a4.79487228_qigejnpfkhoml.jpg width=100 align=left border=0>

أوقف أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين منحرف نفذ براكاج مروع لتاكسيست باستعمال سيف ثم أفتك منه امواله وهاتفه الجوال وسيارته .



وتفيد تفاصيل القضية انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و 14/11/2025 تعرض سائق سيارة أجرة تاكسي الى محاولة قتل و افتكاك سيارته من قبل أحد الحرفاء بعد ان ستوقفه في مفترق طرقات مظلم راغبا منه إيصاله الى جهة بيرين، و بما أن الوجهة طريقها مظلم و غير آهل بالسكان تعمد الفاعل إخراج سيف كبير الحجم من تحت طيات ثيابه و الشروع في قتل السائق لكن و من ألطاف الله لم تكن الإصابة قاتلة و تمكن السائق من النجاة و المقاومة فتحصن الجاني بالفرار .











و بمجرد الإعلام عن الحادثة تحركت وحدات فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين على الفور للبحث على الجاني و بعد عمل استعلامي دقيق متواصل لمدة 24 ساعة أمكن التعريف بمقترف الجرم خاصة و أنه غير معروف و بمداهمة المكان المتخفي فيه بجهة المرناقية و صديقه الذي تعمد إخفاءه وإلقاء القبض عليهما و قد تعرف عليه المتضرر من الوهلة الأولى كما اعترف المتهم أنه خطط لارتكاب جرم الحال من أجل الحصول على المال .



وقد تم الإحتفاظ بالطرفين من أجل محاولة القتل و المشاركة في ذلك.

