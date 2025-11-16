سيدي حسين: ينهال على تاكسيست طعنا بسيف يسلبه ثم يفتك سيارته
أوقف أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين منحرف نفذ براكاج مروع لتاكسيست باستعمال سيف ثم أفتك منه امواله وهاتفه الجوال وسيارته .
وتفيد تفاصيل القضية انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و 14/11/2025 تعرض سائق سيارة أجرة تاكسي الى محاولة قتل و افتكاك سيارته من قبل أحد الحرفاء بعد ان ستوقفه في مفترق طرقات مظلم راغبا منه إيصاله الى جهة بيرين، و بما أن الوجهة طريقها مظلم و غير آهل بالسكان تعمد الفاعل إخراج سيف كبير الحجم من تحت طيات ثيابه و الشروع في قتل السائق لكن و من ألطاف الله لم تكن الإصابة قاتلة و تمكن السائق من النجاة و المقاومة فتحصن الجاني بالفرار .
وتفيد تفاصيل القضية انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و 14/11/2025 تعرض سائق سيارة أجرة تاكسي الى محاولة قتل و افتكاك سيارته من قبل أحد الحرفاء بعد ان ستوقفه في مفترق طرقات مظلم راغبا منه إيصاله الى جهة بيرين، و بما أن الوجهة طريقها مظلم و غير آهل بالسكان تعمد الفاعل إخراج سيف كبير الحجم من تحت طيات ثيابه و الشروع في قتل السائق لكن و من ألطاف الله لم تكن الإصابة قاتلة و تمكن السائق من النجاة و المقاومة فتحصن الجاني بالفرار .
و بمجرد الإعلام عن الحادثة تحركت وحدات فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين على الفور للبحث على الجاني و بعد عمل استعلامي دقيق متواصل لمدة 24 ساعة أمكن التعريف بمقترف الجرم خاصة و أنه غير معروف و بمداهمة المكان المتخفي فيه بجهة المرناقية و صديقه الذي تعمد إخفاءه وإلقاء القبض عليهما و قد تعرف عليه المتضرر من الوهلة الأولى كما اعترف المتهم أنه خطط لارتكاب جرم الحال من أجل الحصول على المال .
وقد تم الإحتفاظ بالطرفين من أجل محاولة القتل و المشاركة في ذلك.
وتعد هذه الحادثة الثالثة بمنطقة سيدي حسين تحركت فيها في الإبان وحدات فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين ليتم إلقاء القبض على الجناة في وقت وجيز و تقديمهم على أنظار العدالة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318577