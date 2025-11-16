وزيرة العدل توضّح موقف الوزارة من المحاكمة عن بعد والعقوبات البديلة

قدّرت وزيرة العدل ليلى جفال أنّ الميزانية المرصودة للوزارة، والتي تمثل 1.28 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2026، 83 بالمائة منها موجّهة للأجور، تبقى غير كافية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخل المنظومة القضائية.



وخلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء اليوم السبت، استعرضت الوزيرة أبرز المشاريع المبرمجة، مؤكدة أنّ العمل متواصل لتحسين البنية التحتية وإحداث محاكم جديدة لتقريب الخدمة من المواطن.



توضّح موقف الوزارة من المحاكمة عن بعد والعقوبات البديلة



الإيقاف التحفظي… مدّة محددة وضمانات قانونية



السجون… اكتظاظ، بنية تحتية، وعقوبات بديلة



أعلنت جفال أنه تم برمجةعلى أرض تبلغ مساحتهابين قرطاج وسيدي بوسعيد، بتكلفة تقدَّر بـ، مع رصدلإطلاق الدراسات قريبًا، على أن يتم الإنجاز بين 2026 و2027.وأوضحت أن عملية إحداث المحاكم تخضع لمعايير دقيقة أهمها حجم العمل وعدد السكان، مشيرة إلى دخول عدة محاكم جديدة حيّز النشاط سنة 2026، من بينها محكمة جربة، حاجب العيون والمهدية. وقدمت قائمة مفصلة بالمحاكم التي تم إحداثها أو تهيئتها خلال الفترة بين 2023 و2025.وفي ما يتعلّق بالرقمنة، كشفت الوزيرة أنّ خدمات الإرشاد القضائي سجّلت. كما مكنت منظومة الأرشفة الإلكترونية منوقرابة. وتمّ أيضا اعتماد الوثائق الإلكترونية الموثوقة فيعبر البوابة الرقمية للوزارة، إضافة إلى تهيئة مكاتب الإعانة العدلية في جميع المحاكم.وأكدت جفال تقدم مشروعورقمنة استخراج المضامين في إطار الإعداد لرقمنة ملف الجنسية، إلى جانب تركيز النظام المعلوماتي الجديد في المادة الجزائية ورقمنة القضاء العقاري.وفي ما يخص الموارد البشرية، أعلنت الوزيرة عن برنامج انتدابات لسنة 2026 يشمل، إضافة إلى مناظرات لعدول التنفيذ وعدول الإشهاد وترسيموفي ردّها على تساؤلات النواب حول المحاكمة عن بعد والعقوبات البديلة، أكدت وزيرة العدل أن السياسة الجزائية ترتكز على التوازن بين تطبيق القانون وضمان حرية الأفراد.اعتبرت جفال أن المحاكمة عن بعد، التي أُطلقت خلال فترة الجائحة ومازالت متواصلة،مدعّمًا بضمانات قانونية وتقنية. وأشارت إلى أنّ هذه الآلية مفعّلة حاليا في، لافتة إلى أنّ استقلال القاضي لا يتأثر بعامل القرب أو البعد بل يُبنى على الملف وما يتضمنه من معطيات.ومنذ 2020، تمّتدون اعتراضات تُذكر، وفق تأكيدها. وأبرزت الوزيرة أهمية هذه الآلية خاصة في القضايا الإرهابية حيث يصعب نقل المتهمين بين السجون والمحاكم.وفي ما يتعلق بالإيقاف التحفظي، أوضحت جفال أنّ مدّته محددة بـبأربعة أشهر في كل مرة، وذلك لاستكمال التحقيق في القضايا الكبرى التي تتراوح عقوبتها بين 5 سنوات والإعدام. وشددت على أن الإيقاف التحفظي لا يشمل إلا القضايا الخطيرة وأن الاحتفاظ يتم في إطار ضمانات مضبوطة قانونًا.وأكدت الوزيرة أن جميع إجراءات المنظومة القضائية والسجنية مسنودة بالقانون، وأن المجلس الأعلى للقضاء يضطلع بمهامه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.أشارت جفال إلى تخصيص اعتمادات مهمة لتحسين طاقة استيعاب السجون وظروف الإقامة والتجهيزات. وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة، أكدت أنها لا تطبَّق على الجرائم الخطيرة على غرار السرقة، حيث يبلغ عدد السجناء في هذه القضايابين موقوف ومحكوم.وفي قضايا المخدرات، استقبلت السجونمنهممن أجل الاتجار والترويج ومن أجل الاستهلاك، أغلبهم من العائدين، بينما يواجه المبتدئون خطية مالية فقط. وأكدت الوزيرة العمل على ترشيد بطاقات الإيداع وعدم التسرع في الإيقاف إلا في الحالات الضرورية.كما أعلنت عن اقتناءبقيمةبصدد التجربة داخل الحضائر السجنية قبل الشروع في اعتمادها في بعض القضايا أو ضمن الإيقاف التحفظي.