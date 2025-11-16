وزيرة العدل توضّح موقف الوزارة من المحاكمة عن بعد والعقوبات البديلة
قدّرت وزيرة العدل ليلى جفال أنّ الميزانية المرصودة للوزارة، والتي تمثل 1.28 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2026، 83 بالمائة منها موجّهة للأجور، تبقى غير كافية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخل المنظومة القضائية.
وخلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء اليوم السبت، استعرضت الوزيرة أبرز المشاريع المبرمجة، مؤكدة أنّ العمل متواصل لتحسين البنية التحتية وإحداث محاكم جديدة لتقريب الخدمة من المواطن.
أعلنت جفال أنه تم برمجة إحداث محكمة تعقيب جديدة على أرض تبلغ مساحتها 19 ألفا و600 متر مربع بين قرطاج وسيدي بوسعيد، بتكلفة تقدَّر بـ 250 مليون دينار، مع رصد 3 ملايين دينار لإطلاق الدراسات قريبًا، على أن يتم الإنجاز بين 2026 و2027.
وأوضحت أن عملية إحداث المحاكم تخضع لمعايير دقيقة أهمها حجم العمل وعدد السكان، مشيرة إلى دخول عدة محاكم جديدة حيّز النشاط سنة 2026، من بينها محكمة جربة، حاجب العيون والمهدية. وقدمت قائمة مفصلة بالمحاكم التي تم إحداثها أو تهيئتها خلال الفترة بين 2023 و2025.
وفي ما يتعلّق بالرقمنة، كشفت الوزيرة أنّ خدمات الإرشاد القضائي سجّلت أكثر من 16 مليون زيارة في سنة 2025. كما مكنت منظومة الأرشفة الإلكترونية من رقمنة 4.3 ملايين حكم وقرابة 30 ألف دفتر عدلي. وتمّ أيضا اعتماد الوثائق الإلكترونية الموثوقة في 30 خدمة من أصل 47 عبر البوابة الرقمية للوزارة، إضافة إلى تهيئة مكاتب الإعانة العدلية في جميع المحاكم.
وأكدت جفال تقدم مشروع الترابط البيني ورقمنة استخراج المضامين في إطار الإعداد لرقمنة ملف الجنسية، إلى جانب تركيز النظام المعلوماتي الجديد في المادة الجزائية ورقمنة القضاء العقاري.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أعلنت الوزيرة عن برنامج انتدابات لسنة 2026 يشمل 100 قاضٍ و150 ملحقا قضائيا و105 كتبة محاكم و117 كتبة مساعدين و446 عون سجون، إضافة إلى مناظرات لعدول التنفيذ وعدول الإشهاد وترسيم 380 مترجما محلّفا.
وفي ردّها على تساؤلات النواب حول المحاكمة عن بعد والعقوبات البديلة، أكدت وزيرة العدل أن السياسة الجزائية ترتكز على التوازن بين تطبيق القانون وضمان حرية الأفراد.
اعتبرت جفال أن المحاكمة عن بعد، التي أُطلقت خلال فترة الجائحة ومازالت متواصلة، تمثل إنجازًا حقيقيًا مدعّمًا بضمانات قانونية وتقنية. وأشارت إلى أنّ هذه الآلية مفعّلة حاليا في 21 محكمة ابتدائية و12 محكمة استئناف و6 محاكم نواحي و11 مؤسسة سجنية، لافتة إلى أنّ استقلال القاضي لا يتأثر بعامل القرب أو البعد بل يُبنى على الملف وما يتضمنه من معطيات.
ومنذ 2020، تمّت محاكمة 25 ألفا و914 موقوفا عن بعد دون اعتراضات تُذكر، وفق تأكيدها. وأبرزت الوزيرة أهمية هذه الآلية خاصة في القضايا الإرهابية حيث يصعب نقل المتهمين بين السجون والمحاكم.
الإيقاف التحفظي… مدّة محددة وضمانات قانونيةوفي ما يتعلق بالإيقاف التحفظي، أوضحت جفال أنّ مدّته محددة بـ 6 أشهر قابلة للتمديد مرتين بأربعة أشهر في كل مرة، وذلك لاستكمال التحقيق في القضايا الكبرى التي تتراوح عقوبتها بين 5 سنوات والإعدام. وشددت على أن الإيقاف التحفظي لا يشمل إلا القضايا الخطيرة وأن الاحتفاظ يتم في إطار ضمانات مضبوطة قانونًا.
وأكدت الوزيرة أن جميع إجراءات المنظومة القضائية والسجنية مسنودة بالقانون، وأن المجلس الأعلى للقضاء يضطلع بمهامه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
السجون… اكتظاظ، بنية تحتية، وعقوبات بديلةأشارت جفال إلى تخصيص اعتمادات مهمة لتحسين طاقة استيعاب السجون وظروف الإقامة والتجهيزات. وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة، أكدت أنها لا تطبَّق على الجرائم الخطيرة على غرار السرقة، حيث يبلغ عدد السجناء في هذه القضايا 7050 سجينا بين موقوف ومحكوم.
وفي قضايا المخدرات، استقبلت السجون 10 آلاف و72 سجينا منهم 8269 من أجل الاتجار والترويج و1803 من أجل الاستهلاك، أغلبهم من العائدين، بينما يواجه المبتدئون خطية مالية فقط. وأكدت الوزيرة العمل على ترشيد بطاقات الإيداع وعدم التسرع في الإيقاف إلا في الحالات الضرورية.
كما أعلنت عن اقتناء 200 سوار إلكتروني بقيمة 1.6 مليون دينار بصدد التجربة داخل الحضائر السجنية قبل الشروع في اعتمادها في بعض القضايا أو ضمن الإيقاف التحفظي.
