تركيا على حافة "شتاء ديموغرافي".. نصف الأسر بلا أطفال!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6919753d16a1e0.45127000_ljohgmkifneqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 07:53
      
حذرت وزيرة الخدمات الاجتماعية والأسرة التركية من الانخفاض المتزايد في معدلات المواليد بتركيا، واصفة القضية بأنها "مسألة بقاء وطنية"، في ظل بيانات تكشف أن نصف الأسر بدون أطفال.

وأشارت مهينور أوزديمير جوكتاش إلى أن التوقعات الرسمية تظهر أن عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي سينخفض بمقدار 900 ألف طفل خلال الخمس سنوات المقبلة، مضيفة: "العديد من التحديات التي نواجهها تنبع من إضعاف مؤسسة الأسرة".



ودافعت الوزيرة التركية عن قرار الحكومة إعلان عام 2025 "عام الأسرة"، مؤكدة أنه واجه "حملات تشويه ومعلومات مضللة".

وانتقدت محاولات وضع مفهوم الأسرة في مواجهة حقوق المرأة، مؤكدة أن "من يمجد أحدهما بينما يقوض الآخر فإنه في الواقع يضعف كليهما". وقالت إن الفردية والعزلة الاجتماعية في تزايد، محذرة من أن الانخفاض السكاني في تركيا لا يمكن تفسيره بالعوامل الاقتصادية وحدها.

وأضافت: "لا يمكن اختزال هذه القضية في مستويات الدخل أو معدلات التوظيف. حول العالم، تتخذ الدول تدابير لتعزيز الأسر"، مشيرة إلى أن تركيا أيضا يجب أن تتعامل مع الأمر بما يتجاوز الانقسامات الأيديولوجية.

وانخفض معدل الخصوبة في تركيا باطراد في السنوات الأخيرة، ليصل إلى أقل بكثير من مستوى التجديد. وقد أطلقت الحكومة حوافز مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي للآباء الجدد، في محاولة لعكس هذا الاتجاه.


