لجنتا المالية والميزانية تستمعان إلى مقترحات مهنيين وهياكل وطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026

استمع أعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة مشتركة انعقدت أول أمس الجمعة، إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات والهياكل المهنية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق بلاغ أصدره المجلس يوم السبت.



مقترحات هيئة الخبراء المحاسبين: دقّة الصياغة الجبائية ومراجعة فصول أساسية



موقف المعهد التونسي للخبراء المحاسبين: غياب محفّزات الاستثمار ومخاطر التضخم



الجمعية التونسية لقرى س و س: توسيع قائمة الجهات المنتفعة بالهبات



نقابة الإذاعات الخاصة: ارتفاع تكاليف البث وتراجع الإشهار



الجامعة التونسية لشركات التأمين: مقترحات حول التأمين على الحياة وصندوق العاملات الفلاحيات



شدّد ممثلوعلى ضرورة مزيد تدقيق الصياغة الجبائية في مشروع القانون لتفادي التأويلات. وقدموا ملاحظات خاصة حولالمتعلق بتعديل قاعدة احتساب الضريبة على الثروة، مقترحين حصرها في المساكن الثانوية والعقارات الفاخرة وفق جدول تصاعدي يضمن العدالة الجبائية.كما دعوا إلىأو تأجيل اعتماده مع تحديد مجال تطبيقه تدريجيا، واقترحوا حذفومراجعة السقف الحالي للمعاملات نقدًا إلى ما دون، إضافة إلى مقترحات أخرى تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة للمهنيين منقدّم ممثلوعرضًا حول دور المعهد وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، معتبرين أنّه يفتقر لإجراءات محفّزة للاستثمار. وأكدوا أن تمويل عجز الميزانية بواسطة البنك المركزي يحمل مخاطر تتعلق بارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية.وطرحوا ملاحظات حوللما قد يسببه من تأثيرات سلبية على الادخار والاستثمار، داعين إلى تعديله. كما قدموا مقترحات مرتبطة بالصناديق الاجتماعية في، من بينها رفع سن التقاعد وتشجيع العاملين في الاقتصاد الموازي على الاندماج في منظومة الضمان الاجتماعي.وشملت توصياتهم أيضًا: تخفيف الضغط الجبائي، دعم القدرة التصديرية، تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مراجعة منظومة الدعم، والزيادة التدريجية في أسعار الحبوب، إضافة إلى تعزيز التمويل الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوحيد الامتيازات الجبائية.اقترح ممثلوتعديلمن مشروع القانون عبر إضافةضمن الجهات المؤهلة لتلقي الهبات المالية.قدم ممثلوجملة من الإشكاليات، أبرزها ارتفاع كلفة البث عبر الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وتراجع مداخيل الإشهار بسبب سيطرة المنصات الرقمية، وعدم حصول الإذاعات الجهوية على نصيبها من الإشهار في إطار المسؤولية المجتمعية للدولة، إضافة إلى غياب نظام جبائي وتعديلي خاص بهذه المؤسسات.ولاحظ ممثلو النقابة أنّلم يُطبّق، مقترحين تخفيض تكاليف البث بـ، أو تحديد سقف بـ، أو اعتماد تعريفة موحدة بـ. ودعوا إلى إدراج هذه الإذاعات ضمن المؤسسات الثقافية، ومراجعة الأداء على القيمة المضافة، ودراسة إمكانية جدولة ديونها لدى الديوان على مدىأو طرح نصفها.وقد أبدى النواب مساندة لهذه المطالب، واقترحوا تقديم صيغة مكتوبة تحوصل المقترحات، مع دعوة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي للمشاركة في النقاش بحضور ممثلين عن وزارة المالية.اختتمت اللجنتان سلسلة الاستماعات بممثلي، الذين عرضوا الدور الاجتماعي للقطاع ومقترحاتهم المتعلقة بالتأمين على الحياة والضغط الجبائي المسلط عليه.واقترحوا الترفيع في مواردعبر تخفيض نسبة مساهمة شركات التأمين إلى، أو اعتماد قاعدة احتساب تشمل أجور التأمين على غير الحياة فقط، أو تخفيض النسبة مع تشريك قطاعات أخرى.كما اعتبروا أن التنصيص على مساهمة بـلفائدة الصناديق الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يكون ظرفيًا، مطالبين بتقديم الإحصائيات الخاصة بالمساهمات منذ 2018 لتقييم مدى نجاعتها.وطرح النواب خلال النقاش أسئلة حول الفرضيات المقترحة لتعديل المساهمة في صندوق العاملات الفلاحيات، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالتأمين على الحياة.