التأكيد في ندوة الاطارات النقابية بباجة على أن اتحاد الشغل طرف اساسي فى الحوار وفي ضبط تفاصيل الزيادات فى الاجور

Publié le Dimanche 16 Novembre 2025
      
انعقدت اليوم الاحد بمدينة باجة، ندوة الاطارات النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل بباجة تحت شعار "دفاعا عن استحقاقات شعبنا الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك بإشراف الامين العام المساعد لاتحاد الشغل فاروق العياري.

وأكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة، حافظ الربعي ان اتحاد الشغل طرف اساسي في الحوار وفى ضبط تفاصيل الزيادات في الاجور المنتظرة في المرحلة القادمة (2026/2028)، مشددا على ضرورة عودة الحوار والمفاوضات لفض كل الاشكاليات والاستحقاقات على الطاولة.

وأشار فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى ان الزيادات فى الاجور في القطاع الخاص كانت مقررة منذ جانفي 2025 بناء على مخرجات الاتفاقية حول الزيادة فى الاجور الاخيرة لكنها لم تتم.

وابرز أهمية التفاوض مع ممثلي العمال وارباب العمل، معتبرا أن دور الاتحاد رئيسي في ضبط تفاصيل مختلف الزيادات في الاجور في القطاعين العام والخاص وغيرها من الحقوق وفق ما تنص عليه اتفاقيات وطنية ودولية.
وقال ان الاطارات النقابية بباجة أصرت خلال الندوة اليوم على ضرورة قيام الاتحاد بدوره من اجل عدد من الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، وأبدت استعدادها لخوض كل أشكال الدفاع عن استحقاقات العمال وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ومنها الاضراب العام الذى اقره المجلس الوطني للاتحاد في أكتوبر.
وتناولت الندوة عددا من المشاغل المتعلقة خاصة بالحوار الوطنى وبوضعية عدد من المؤسسات الاقتصادية ومنها مصنع السكر بباجة وقطاع الصحة بالجهة.
وتجدر الاشارة الى ان ندوة الاطارات النقابية انعقدت على خلفية مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل ليوم 22 اكتوبر المنقضي وذلك  للتباحث مع الاطارات النقابية بباجة حول قرار الاضراب العام الذى اتخذه المجلس الوطني للاتحاد ولم يتم تحديد موعده بعد.


الأحد 16 نوفمبر 2025 | 25 جمادى الأول 1447
