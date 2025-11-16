البرلمان يحتضن معرضا حول مشاريع وزارة التجهيز والإسكان وبرامجها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691a12fd47c249.08334211_geqljhopimfnk.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت وزارة التجهيز والإسكان، اليوم الأحد، معرضا ببهو مجلس نواب الشعب، بمناسبة النّظر في مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تضمّن لوحات بيانية تقدم توضيحات حول عديد المشاريع التي تتولى الوزارة انجازها وخصوصياتها وأهدافها وكلفتها ومراحل انجازها ومدى تقدّم أشغالها.



وقدّم وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، للنواب، توضيحات حول بعض المشاريع ومنها مشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت، وأشغال إعادة ربط الطريق الجهوية رقم 128 بقربص من ولاية نابل، ومشروع أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 4 ممرات X 2 ، إضافة إلى مشروع بناء الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، وفق بلاغ أصدره البرلمان.









كما تضمّن المعرض معطيات حول عدد من المشاريع التي تشرف عليها إدارة المياه العمرانية، على غرار مشروع تهيئة أجزاء من وادي قابس، ومشروع حماية مدينتي تينجة ومنزل بورقيبة من الفيضانات، وكذلك مشروع حماية مدن المنستير وخنيس وزاوية قنطش، فضلا عن التعريف بالدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات من حيث أهدافها ومراحلها.



كما تم تقديم معطيات حول برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، ومجالات تدخل وكالة التهذيب والتجديد العمراني، إلى جانب المشاريع والبرامج الراجعة بالنظر إلى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في ولايات تونس وصفاقس ونابل وبنزرت، والمشاريع السكنية المنجزة من قبل شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، فضلا عن معطيات حول تقدّم أشغال تهيئة المقاسم من قبل الوكالة العقارية للسكنى ومشاريع شركة البحيرة للاستثمار.



وفي جانب آخر من هذا المعرض، تمّ تقديم التوجهات الإستراتيجية للوزارة على غرار مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن وإعداد المثال التوجيهي الجديد للتراب الوطني.



