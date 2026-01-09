Babnet   Latest update 13:14 Tunis

قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يصدر لائحة مهنية حول اشكاليات قطاع التكوين والتدريب المهني

اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، يوم امس الخميس، لائحة مهنية حول إشكاليات قطاع التكوين المهني على المستويين الجهوي والوطني تضمنت عديد المطالب التي من أهمّها الإسراع في تحديد روزنامة لانطلاق الاشغال وتجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بدوز مع توفير الاختصاصات اللازمة للغرض علاوة على إيجاد حل مستعجل لاشكاليات أعوان التنظيف بالمبيت والمطعم بمركز التكوين والتدريب المهني بالجهة.
كما تضمنت المطالب التي احتوتها اللائحة المهنية التي تلقى صحفي "وات" نسخة منها، الدعوة الى استكمال تجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي بالمعدات اللازمة مع المطالبة بفتح تحقيق جديّ بخصوص التجهيزات والمعدّات التي تم اقتناؤها لفائدة المركز الى حد الان، علاوة على المطالبة بإيجاد حل لإشكالية ورشة الطبخ والمرطبات من حيث الأرضية وشبكة الغاز والتجهيزات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق مخرجات المجالس البيداغوجية والإسراع بفتح الاختصاصات المبرمجة بهذه المؤسسة خاصة في شهادة المؤهل التقني.

وتضمنت اللائحة أيضا بعض المطالب العامة والتى من أهمّها إقرار زيادة مجزية في المنح الخصوصية للقطاع مع تطبيق المذكرة 71 بتاريخ جوان 2021 وتفعيل النظام الهيكلي والامر 802 لسنة 2019 علاوة على الزيادة في منحة زي الشغل لسنة 2026 وتسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية.
واكدت اللائحة على انه تقرر الشروع في تنفيذ وقفات احتجاجية على مستوى جهوي وتحرك امام مقرات الوكالة التونسية للتكوين المهني ومقرات سلطة الاشراف انطلاقا من نهاية الشهر الجاري، على ان يتم تحديد مواعيدها وأماكن تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية.
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
