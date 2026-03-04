تصاعد الحرب في الشرق الأوسط يربك حركة الطيران العالمية ويغلق ممرات جوية رئيسية

شلل في مطار دبي الدولي



ركاب عالقون واضطراب في الجداول



يشهد قطاع الطيران العالمي واحدة من أشد الأزمات في تاريخه الحديث، بعد أن أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى إغلاق مجال جوي حيوي وتعطيل حركة النقل الجوي عبر محاور رئيسية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.وذكرت رويترز أن المنطقة شهدت إغلاقات واسعة للمجال الجوي عقب الضربات العسكرية المتبادلة، في حين أظهرت بيانات منصتي تتبع الرحلات FlightAware وFlightradar24 أن الممرات الجوية التي كانت تشهد حركة كثيفة فوق إيران والعراق وإسرائيل والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر أصبحت شبه خالية من حركة الطيران.وأدت هذه التطورات إلى بقاءفي مطارات ومدن بعيدة مثل بالي وكاتماندو وفرانكفورت، بعد توقف العديد من الرحلات أو تغيير مساراتها.تعرض مطار دبي الدولي لضربة قوية بعد أضرار لحقت بالمنشأة جراء هجمات إيرانية، ما دفع شركة طيران الإمارات إلى تعليق جميع عملياتها مؤقتا.ومنذتم إلغاء أكثر منفي المنطقة، شكلت دبي نحو، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة السفر والترانزيت عبر أحد أهم مراكز الربط الجوي في العالم.ودعت السلطات المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطاري دبي ما لم يتم الاتصال بهم مباشرة من قبل شركات الطيران لتأكيد مواعيد رحلاتهم، رغم السماح بتسيير عدد محدود من الرحلات.وفي ظل استمرار التوتر، مددت نشرة الطيران للطيارين إغلاق المجال الجوي الإيراني... ما يعني استمرار تأثير الأزمة على حركة الطيران العالمية.وأكدت مصادر في شركات طيران إقليمية أن، في ظل تقلب الأوضاع الجيوسياسية واستمرار التصعيد العسكري في المنطقة.ويعمل قطاع الطيران العالمي حاليا في، مع غياب جدول زمني واضح لإعادة فتح الأجواء فوق الشرق الأوسط بشكل آمن، الأمر الذي يجعل خطط السفر الدولية رهينة التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة.