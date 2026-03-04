Babnet   Latest update 09:38 Tunis

صعود أسعار الذهب مع تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي

Publié le Mercredi 04 Mars 2026
      
وكالات - ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الأسواق العالمية، ما عزز الإقبال على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للذهب لشهر أفريل المقبل في بورصة Comex عند مستوى 5162.20 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 0.75% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.


كما صعدت الأسعار في السوق الفورية، حيث تم تداول الذهب عند 5146.81 دولار للأونصة بارتفاع بلغ 1.14%.
وكان الذهب قد تراجع خلال جلسة أمس الثلاثاء بأكثر من 4% مسجلا أدنى مستوى له منذ 20 فيفري الماضي، متأثرا بارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، وسط مخاوف من استمرار التضخم في ظل التوترات الجيوسياسية.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة Tasty Live إيليا سبيفاك إن الذهب غالبا ما يسلك مسارا مستقلا، مضيفا أنه "ليس مستبعدا أن يتجاهل تحركات الدولار خلال الأيام المقبلة لأنه يتميز بمرونة عالية".

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، بعد تعطل صادرات النفط والغاز من الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث استهدفت طهران منشآت وسفنا للطاقة وأوقفت الملاحة في الخليج، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات في المنطقة.
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
