صعود أسعار الذهب مع تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الأسواق العالمية، ما عزز الإقبال على الأصول الآمنة.وبحلول الساعة، جرى تداول العقود الآجلة للذهب لشهر أفريل المقبل في بورصة Comex عند مستوى، بزيادة قدرهامقارنة بسعر الإغلاق السابق.كما صعدت الأسعار في السوق الفورية، حيث تم تداول الذهب عندبارتفاع بلغوكان الذهب قد تراجع خلال جلسة أمس الثلاثاء بأكثر منمسجلا أدنى مستوى له منذ، متأثرا بارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، وسط مخاوف من استمرار التضخم في ظل التوترات الجيوسياسية.وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة Tasty Live إيليا سبيفاك إن الذهب غالبا ما يسلك مسارا مستقلا، مضيفا أنه "ليس مستبعدا أن يتجاهل تحركات الدولار خلال الأيام المقبلة لأنه يتميز بمرونة عالية".وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، بعد تعطل صادرات النفط والغاز من الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث استهدفت طهران منشآت وسفنا للطاقة وأوقفت الملاحة في الخليج، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات في المنطقة.