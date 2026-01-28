Babnet   Latest update 07:36 Tunis

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وانعكاساته على السوق التونسية: معز السوسي يفسّر الأسباب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6979aed93d0032.63659349_hmfjqonpkileg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 07:36 قراءة: 1 د, 46 ث
      
شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق، مدفوعة بتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظلّ حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي على الصعيد العالمي، وهو ما انعكس مباشرة على السوق التونسية.

وبحسب المعطيات المتوفّرة، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، يوم الثلاثاء، بنسبة 1 بالمائة ليبلغ 5065.07 دولارات للأونصة عند حدود الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجّل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 5110.50 دولارات للأونصة يوم الاثنين، متجاوزًا للمرة الأولى عتبة 5100 دولار.


كما واصلت أسعار الفضة بدورها الاقتراب من أعلى مستوياتها التاريخية، في سياق عام يتّسم بارتفاع أسعار المعادن النفيسة.


وفي هذا الإطار، أوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير في المسائل المالية، معز السوسي، خلال مداخلة إذاعية، أنّ ما يشهده الذهب اليوم لا يمكن اعتباره مجرّد ارتفاع ظرفي، بل هو تطوّر تاريخي لم يُسجَّل من قبل، سواء من حيث القيمة أو من حيث وتيرة الصعود.

وبيّن السوسي أنّ سعر غرام الذهب في السوق العالمية انتقل، في فترة وجيزة، من حوالي 88 دولارًا إلى ما يفوق 160 دولارًا، وهو تطوّر وصفه بـ«غير العادي»، مشيرًا إلى أنّ المعدن الأصفر سجّل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، زيادة تفوق 170 بالمائة.

وعزا الخبير هذا الارتفاع أساسًا إلى تزايد المخاطر العالمية، وتراجع الثقة في الأدوات الاستثمارية التقليدية، ما دفع الأفراد والمؤسسات والبنوك المركزية إلى تعزيز توجّههم نحو الذهب باعتباره أداة ادخار آمنة لا تخضع لتقلّبات حادة كالعملات والأسواق المالية.

كما أكّد أنّ الإنتاج العالمي للذهب يبقى محدودًا نسبيًا، إذ لا يتجاوز 3 آلاف إلى 3.5 آلاف طن سنويًا، في حين أنّ الجزء الأكبر من المخزون العالمي موجود لدى الأفراد والخواص، وهو ما يقلّص حجم الذهب المتداول ويضغط على الأسعار نحو الارتفاع.

وفي ما يتعلّق بالسوق التونسية، أشار السوسي إلى أنّ هذا الارتفاع العالمي انعكس مباشرة على الأسعار المحلية، حيث بلغ سعر غرام الذهب مستويات غير مسبوقة للغرام لدى المستهلك، وهو ما يفسّره ارتفاع السعر العالمي، إضافة إلى كلفة التحويل والتصنيع واليد العاملة.

وختم معز السوسي بالتأكيد على أنّ الذهب سيظلّ، في الأمد القريب، في مسار تصاعدي، طالما استمرّت حالة الضبابية العالمية وتزايدت المخاطر الاقتصادية والسياسية، معتبرًا أنّ هذا المعدن يبقى الخيار الأبرز للتحوّط وحفظ القيمة في مثل هذه الفترات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322690

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
15°-12
17°-11
14°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>