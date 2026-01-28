ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وانعكاساته على السوق التونسية: معز السوسي يفسّر الأسباب
شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق، مدفوعة بتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظلّ حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي على الصعيد العالمي، وهو ما انعكس مباشرة على السوق التونسية.
وبحسب المعطيات المتوفّرة، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية، يوم الثلاثاء، بنسبة 1 بالمائة ليبلغ 5065.07 دولارات للأونصة عند حدود الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجّل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 5110.50 دولارات للأونصة يوم الاثنين، متجاوزًا للمرة الأولى عتبة 5100 دولار.
كما واصلت أسعار الفضة بدورها الاقتراب من أعلى مستوياتها التاريخية، في سياق عام يتّسم بارتفاع أسعار المعادن النفيسة.
وفي هذا الإطار، أوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير في المسائل المالية، معز السوسي، خلال مداخلة إذاعية، أنّ ما يشهده الذهب اليوم لا يمكن اعتباره مجرّد ارتفاع ظرفي، بل هو تطوّر تاريخي لم يُسجَّل من قبل، سواء من حيث القيمة أو من حيث وتيرة الصعود.
وبيّن السوسي أنّ سعر غرام الذهب في السوق العالمية انتقل، في فترة وجيزة، من حوالي 88 دولارًا إلى ما يفوق 160 دولارًا، وهو تطوّر وصفه بـ«غير العادي»، مشيرًا إلى أنّ المعدن الأصفر سجّل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، زيادة تفوق 170 بالمائة.
وعزا الخبير هذا الارتفاع أساسًا إلى تزايد المخاطر العالمية، وتراجع الثقة في الأدوات الاستثمارية التقليدية، ما دفع الأفراد والمؤسسات والبنوك المركزية إلى تعزيز توجّههم نحو الذهب باعتباره أداة ادخار آمنة لا تخضع لتقلّبات حادة كالعملات والأسواق المالية.
كما أكّد أنّ الإنتاج العالمي للذهب يبقى محدودًا نسبيًا، إذ لا يتجاوز 3 آلاف إلى 3.5 آلاف طن سنويًا، في حين أنّ الجزء الأكبر من المخزون العالمي موجود لدى الأفراد والخواص، وهو ما يقلّص حجم الذهب المتداول ويضغط على الأسعار نحو الارتفاع.
وفي ما يتعلّق بالسوق التونسية، أشار السوسي إلى أنّ هذا الارتفاع العالمي انعكس مباشرة على الأسعار المحلية، حيث بلغ سعر غرام الذهب مستويات غير مسبوقة للغرام لدى المستهلك، وهو ما يفسّره ارتفاع السعر العالمي، إضافة إلى كلفة التحويل والتصنيع واليد العاملة.
وختم معز السوسي بالتأكيد على أنّ الذهب سيظلّ، في الأمد القريب، في مسار تصاعدي، طالما استمرّت حالة الضبابية العالمية وتزايدت المخاطر الاقتصادية والسياسية، معتبرًا أنّ هذا المعدن يبقى الخيار الأبرز للتحوّط وحفظ القيمة في مثل هذه الفترات.
