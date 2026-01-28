السطو على فرع بنكي إثر فرارهم من السجن: أحكام بالسجن لمدة 60 سنة في حق الصومالي وعامر البلعزي واخرين
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدة 60 سنة في حق خمسة عناصر إرهابية، وذلك على خلفية تورطهم في عملية سطو على فرع بنكي إثر فرارهم من السجن المدني بالمرناقية.
وشملت الأحكام الصادرة الإرهابيين الخمسة الفارين من السجن المدني بالمرناقية، من بينهم أحمد المالكي المكنّى بـالصومالي، المتورّط في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتفيد معطيات القضية أنّ العناصر المذكورة، وبعد تمكّنها من الفرار من السجن، أقدمت على تنفيذ عملية سطو استهدفت فرعًا بنكيًا بمنطقة بومهل، حيث استولت على مبلغ مالي قُدّر بـ20 ألف دينار.
