نحو الشروع في ابرام إتفاقية ثنائية بين تونس وجيبوتي في مجالات التكوين المهني الاساسي والمستمر والتشغيل وريادة الاعمال

Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 10:53
      
تم خلال اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، بنظيره الجيبوتي وزير العمل المكلّف بالحماية الاجتماعية، عمر عبدي سعيد، بالرياض (المملكة العربية السعودية) الاتفاق على وضع التجربة التونسية على ذمّة الجانب الجيبوتي و الشروع في الاعداد لإبرام إتّفاقيّة ثنائية في مجالات التّكوين المهني الأساسي والمستمرّ والتشغيل وريادة الاعمال الفردية والجماعية حسب بلاغ وزارة التشغيل على صفحتها على فيسبوك.

كما كان اللقاء مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل والتّكوين المهني، وذلك في إطار مشاركة رياض شوّد في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل بمدينة الرياض يومي 26 و 27 جانفي الجاري وبحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بالرياض محمد معز قاره علي و حمودة القابسي عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.


وثمّن وزير التشغيل بالمناسبة مستوى علاقات التعاون التاريخية بين البلدين في مجالات التكوين المهني وهندسة التكوين وتكوين المكونين، وقدم لمحة حول التجربة التونسية في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الاعمال وبالخصوص في محور نشر ثقافة المبادرة وتوفير خدمات الإحاطة والمرافقة المشخصة لكل الراغبين في ريادة الاعمال وتنويع أنماط التكوين من خلال إرساء نمط التكوين قصير المدى والتكوين التخصصي الاشهادي والتكوين محدود المدة في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشّغل.


ومن جهته، أشاد وزير العمل المكلّف بالحماية الاجتماعية ،عمر عبدي سعيد، بالتجربة التونسية في مجال التّكوين المهني، مؤكّدا على أنّ تونس تعدّ من البلدان الرائدة عربيا في مجال التكوين والتدريب المهني. وأعرب عن رغبة بلاده الإستئناس بما حقّقته تونس في هذا المجال ومزيد دفع التعاون المشترك وخاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات القدرة التشغيلية الهامة كقطاع السياحة.
