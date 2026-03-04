Babnet   Latest update 10:35 Tunis

أحكام بالسجن تصل إلى 30 عاما في قضية فتيات موقوفات بشبهة الانضمام إلى تنظيم إرهابي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f453ea7a5fd4.04591055_iemplqhjogknf.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026
      
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس الثلاثاء، أحكامها في قضية ثماني فتيات تم إيقافهن بجهة الكرم للاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وتعود أطوار القضية إلى سنة 2022 حين أعلنت السلطات التونسية إيقاف ثماني فتيات داخل منزل بالضاحية الشمالية للعاصمة، بعد التفطن إليهن إثر نشوب معركة استُعملت خلالها قوارير مولوتوف.


وبعد مداهمة المنزل، عثرت الوحدات الأمنية على غرفة سرية بداخله كانت تختبئ فيها ست فتيات.


وقد نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب أمس في الملف قبل أن تقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.

وبعد المداولة، قضت المحكمة بسجن فتاة واحدة مدة 30 عاما، فيما حكمت على الفتيات السبع الأخريات بالسجن مدة 22 عاما لكل واحدة منهن، وذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
