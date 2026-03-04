أحكام بالسجن تصل إلى 30 عاما في قضية فتيات موقوفات بشبهة الانضمام إلى تنظيم إرهابي
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس الثلاثاء، أحكامها في قضية ثماني فتيات تم إيقافهن بجهة الكرم للاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2022 حين أعلنت السلطات التونسية إيقاف ثماني فتيات داخل منزل بالضاحية الشمالية للعاصمة، بعد التفطن إليهن إثر نشوب معركة استُعملت خلالها قوارير مولوتوف.
وبعد مداهمة المنزل، عثرت الوحدات الأمنية على غرفة سرية بداخله كانت تختبئ فيها ست فتيات.
وقد نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب أمس في الملف قبل أن تقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وبعد المداولة، قضت المحكمة بسجن فتاة واحدة مدة 30 عاما، فيما حكمت على الفتيات السبع الأخريات بالسجن مدة 22 عاما لكل واحدة منهن، وذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
