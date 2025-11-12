Babnet   Latest update 19:09 Tunis

العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025

Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 18:15
      
بلغ العجز التجاري لتونس خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025 نحو 18,435.8 مليون دينار، مقابل 15,716.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024، لتتراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73.9% بعد أن كانت 76.7%، وفق ما ورد في النشرة الشهرية للتجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

تطور المبادلات التجارية


بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة 52,214 مليون دينار مقابل 51,623.4 مليون دينار في 2024، أي بزيادة قدرها +1.1%.

أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة +4.9% لتصل إلى 70,649.8 مليون دينار مقابل 67,339.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.

أداء القطاعات التصديرية

* ارتفاع في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة +9.4%.
* نمو في الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة +7.7%.
* تراجع في قطاع الطاقة بنسبة -29.2% بسبب انخفاض صادرات المواد المكررة (790.5 م د مقابل 1646.4 م د).
* انخفاض في المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة -13.8% نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون (3062.1 م د مقابل 4175.1 م د).
* تراجع طفيف في قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة -0.9%.

تطور الواردات حسب المجموعات

* ارتفاع في مواد التجهيز بنسبة +14.5%.
* زيادة في المواد الأولية ونصف المصنّعة بنسبة +6.7%.
* نمو في المواد الاستهلاكية بنسبة +10.9%.
* تراجع في مواد الطاقة بنسبة -9.3%.
* انخفاض في المواد الغذائية بنسبة -5.7%.

التوزيع الجغرافي للمبادلات

بلغت الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي (70.5% من إجمالي الصادرات) 36,787.9 م د مقابل 35,807 م د سنة 2024.

* ارتفاع الصادرات إلى ألمانيا (+10.7%)، فرنسا (+9.6%)، وهولندا (+6.4%).
* انخفاض نحو إيطاليا (-8.1%) وإسبانيا (-16.7%).

على الصعيد العربي:

* ارتفاع الصادرات مع ليبيا (+4.4%)، الجزائر (+10.4%)، المغرب (+36.1%)، ومصر (+35%).

أما بالنسبة للواردات من الاتحاد الأوروبي (43.3% من الإجمالي)، فقد بلغت 30,586.6 م د مقابل 29,209.5 م د في 2024:

* زيادة مع فرنسا (+11.8%) وألمانيا (+8.1%).
* تراجع مع إيطاليا (-1.2%)، اليونان (-29.8%)، وبلجيكا (-8%).

خارج الاتحاد الأوروبي:

* ارتفاع الواردات من الصين (+25.1%) وتركيا (+13.6%).
* تراجع مع روسيا (-19.4%) والهند (-4.9%).

الميزان التجاري حسب مجموعات المواد

بلغ عجز الميزان التجاري الإجمالي (-18,435.8 م د) نتيجة:

* عجز في قطاع الطاقة (-9,181.5 م د).
* عجز في المواد الأولية ونصف المصنّعة (-5,191.8 م د).
* عجز في مواد التجهيز (-2,927 م د).
* عجز في المواد الاستهلاكية (-1,769.1 م د).

في المقابل، سجّل قطاع المواد الغذائية فائضاً بلغ +633.6 م د.
وباستثناء قطاع الطاقة، ينخفض العجز التجاري إلى -9,254.3 م د، فيما تراجع عجز قطاع الطاقة مقارنة بسنة 2024 (من -9,396.7 م د إلى -9,181.5 م د).


