صالح الفرزيط: “بعد دخولي للصوفية لم تعد تهمّني المادة... وافتكّوا مني سيارة جاغوار ولم أهتم”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691ae012d9f707.79475351_gmkfhqjnoipel.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 09:38
      
خلال استضافته في قناة “الجنوبية”، كشف الفنان الشعبي صالح الفرزيط عن تفاصيل من مسيرته وتجارب شخصية عاشها منذ شبابه، مؤكّدًا أنّ انخراطه في الطريق الصوفي غيّر نظرته للحياة وللمادة.

وأوضح الفرزيط أنّه تعرّض لعدد من “التجاوزات” في فترة شبابه، قائلا إنّه كان يمتلك سيارة “جاغوار” في سبعينات القرن الماضي، قبل أن تُفتكّ منه، مضيفًا: “لكن عندما دخلت إلى الصوفية سنة 1981 أصبحت لا أهتم بالمادة ولا بالمال، لذلك لم أولِ الأمر أهمية”.



وأضاف الفنان أنّ امتلاك سيارة فاخرة في تلك الفترة كان يضع صاحبها تحت الشبهات، قائلا: “تهمة من أين لك هذا كانت جاهزة، لذلك لم أطالب باسترجاع السيارة”.

وأكد الفرزيط أنّ التجربة الصوفية جعلته أقرب إلى قيم التسامح والابتعاد عن الصراعات، مشددًا على أنّه اليوم ينظر إلى تلك الأحداث من زاوية مختلفة، بعيدًا عن الحسابات المادية.


