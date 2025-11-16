المنتخب التونسي يتحول الاثنين الى مدينة ليل الفرنسية لملاقاة البرازيل وديا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6919a1546141a2.15686448_mqfhkojlpeing.jpg width=100 align=left border=0>

يتحول المنتخب التونسي لكرة القدم غدا الاثنين انطلاقا من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا الى مدينة ليل الفرنسية حيث سيلاقي يوم الثلاثاء المقبل نظيره البرازيلي في مباراة دولية ودية على ملعب بيار موروي انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا.



وكان ابناء الناخب الوطني سامي الطرابلسي قد خاضوا خلال هذه النافذة الدولية مباراتين وديتين على ملعب حمادي العقربي برادس، تعادلوا في الاولى مع منتخب موريتانيا 1-1 يوم الاربعاء قبل أن يفوزوا في الثانية على منتخب الاردن 3-2 يوم الجمعة.









وتعرف قائمة المنتخب التونسي في المباراة أمام منتخب "السامبا" تخلف كل من محمد امين بن حميدة وحسام تقا وحمزة الجلاصي واسامة الحدادي وشهاب الجبالي وعلي معلول ومحمود غربال وعصام الجبالي على ضوء اختيارات الإطار الفني وفق بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم.

يذكر ان المتتخب البرازيلي فاز امس السبت وديا على نظيره السنغالي 2-صفر.

وسبق للمنتخب التونسي ان واجه المنتخب البرازيلي في مناسبتين، خسر في الاولى عام 1973 بنتيجة 1-4 بالملعب الاولمبي بالمنزه بينما انهزم في الثانية 1-5 بحديقة الامراء بباريس سنة 2022.

