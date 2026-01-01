أهالي المهدية يستقبلون السنة الجديدة بتظاهرة "غطسة رأس العام"

استقبل أهالي المهدية العام الجديد 2026، الخميس، بتظاهرة "غطسة رأس السنة"، التي باتت تقليدا سنويا في الجهة.

وتجمع العشرات من كل الأعمار على رمال كرنيش المهدية، صباح اليوم، للمشاركة أو الاستمتاع بمختلف فقرات التظاهرة.





واشتملت الاحتفالات، التي نظتمها جمعية دار الحوت والجمعية التونسية المتوسطية للثقافة والتربية، على الرياضة والغطس والرقص والتنشيط.وانطلقت الأنشطة بجولة على الدراجات الهوائية وممارسة رياضة المشي والجري بالمسلك الصحي ببرج الرأس وصولا إلى نقطة التجمع بالكرنيش.وأمنت فرق من الحرس البحري والحماية المدنية المشاركين على الشاطئ وفي البحر طيلة الفقرات المبرمجة.وتضمنت الفقرات دورة في الكرة الحديدية والكرة الطائرة الشاطئية والألعاب الشعبية وكرة المضرب بالاضافة الى عرض لنادي المشي في الماء.وساهمت الأجواء الصافية في تشجيع عدد كبير من المشاركين على خوض مغامرة الغطس في مياه البحر وسط أجواء من الفرح.وقالت لمياء، مواطنة كانت مرفوقة بأطفالها الثلاثة، أنها تعودت على المشاركة في "غطسة رأس العام" وأن تتقاسم فرحة استقبال السنة الجديدة مع الأهل والأقارب.وأضافت المتحدثة أن التظاهرة "باتت عادة سنوية تجلب معها التفاؤل وتساهم في تنشيط الجهة علاوة على فوائدها النفسية والصحية".وأوضحت أن العديد من المدن الساحلية التونسية أسست لمثل هذه العادات الإجتماعية الحميدة و"أصبحت تستبقل العام الجديد بالسباحة".