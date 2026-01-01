البطولة الانقليزية: ليفربول يعلن عن رحيل مدافعه جيمس نوريس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6956c25e7e5316.55599174_johikmqepfnlg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي ليفربول عن رحيل لاعبه جيمس نوريس بشكل نهائي بعد ساعات قليلة فقط من فتح نافذة الانتقالات الشتوية مشيرا الى أن اللاعب انتقل إلى صفوف فريق شيلبورن الناشط في القسم الأول الايرلندي لكرة القدم.

وأوضح ليفربول في بيان رسمي أن المدافع صاحب الـ22 عاما انتقل نهائيا إلى شيلبورن بعد فترة إعارته من النادي الانقليزي الى الفريق الايرلندي منذ شهر فيفري من السنة الماضية.

وينهي هذا الانتقال ارتباط نوريس الطويل مع "الريدز" حيث انضم اللاعب لأكاديمية النادي في فئة أقل من 9 سنوات.





وتدرج في صفوف النادي حتى وصل للفريق الأول وكانت أولى مشاركاته في ديسمبر 2019 وهو في السادسة عشرة من عمره عندما دخل في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة ربع نهائي كأس الرابطة التي خسرها فريقه 5-0 أمام أستون فيلا ليصبح

رابع أصغر لاعب في تاريخ النادي يخوض أول مباراة له مع الفريق الأول.

وجاء ظهور نوريس الثاني والأخير مع الفريق الأول لليفربول في جانفي 2022 عندما دخل في الوقت بدل الضائع في المباراة التي فاز فيه فريقه (4-1) في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنقليزي على ميدانه أمام شروزبري تاون.