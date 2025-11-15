Babnet   Latest update 20:04 Tunis

تونس: ارتفاع نسبة البطالة إلى 15.4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6373a366719a20.48251089_pqkhfgjonimel.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 19:14
      
كشفت بيانات مؤشرات التشغيل الصادرة اليوم السبت عن المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع طفيف لنسبة البطالة في الثلاثي الثالث من العام الجاري لتصل إلى 15,4 بالمائة مقابل 15,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام نفسه.

عدد العاطلين عن العمل


وبلغ عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 نحو 653,7 ألف عاطل، مسجلا ارتفاعا بـ 2600 شخص مقارنة بالثلاثي الثاني.


تطور البطالة حسب الجنس

* انخفضت نسبة البطالة لدى الذكور إلى 12,1 بالمائة مقابل 12,6 بالمائة في الثلاثي الثاني.
* في المقابل، ارتفعت نسبة البطالة لدى الإناث لتبلغ 22,4 بالمائة مقابل 20,9 بالمائة خلال الفترة نفسها.

البطالة لدى حاملي الشهادات العليا

ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلى 24,9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، مقابل 24 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، مع تسجيل:

* 14,5 بالمائة للذكور
* 32,3 بالمائة للإناث

السكان النشيطون

كشفت نتائج مسح التشغيل عن تراجع عدد السكان النشيطين في تونس ليبلغ 4 ملايين و259,3 ألفا مقابل 4 ملايين و259,9 ألفا خلال الثلاثي الثاني، أي بنقص قدره 600 ناشط.
ويتوزعون إلى:

* 2 ملايين و922,5 ألفًا من الذكور (68,6 بالمائة)
* 1 مليون و336,8 ألفًا من الإناث (31,4 بالمائة)

عدد المشتغلين

تراجع عدد المشتغلين إلى 3 ملايين و605,6 ألفا مقابل 3 ملايين و608,8 ألفا خلال الثلاثي الثاني، أي بانخفاض قدره 3,2 آلاف شخص.
ويتوزع عدد المشتغلين إلى:

* 2 ملايين و558,8 ألف من الذكور (71,2 بالمائة)
* 1 مليون و36,8 ألف من الإناث (28,8 بالمائة)


