تونس: ارتفاع نسبة البطالة إلى 15.4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025

كشفت بيانات مؤشرات التشغيل الصادرة اليوم السبت عن المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع طفيف لنسبة البطالة في الثلاثي الثالث من العام الجاري لتصل إلى 15,4 بالمائة مقابل 15,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام نفسه.



عدد العاطلين عن العمل



تطور البطالة حسب الجنس



البطالة لدى حاملي الشهادات العليا



السكان النشيطون



عدد المشتغلين



وبلغ عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 نحو، مسجلا ارتفاعا بـمقارنة بالثلاثي الثاني.* انخفضت نسبة البطالة لدىإلىمقابلفي الثلاثي الثاني.* في المقابل، ارتفعت نسبة البطالة لدىلتبلغمقابلخلال الفترة نفسها.ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلىخلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، مقابلخلال الثلاثي الثاني، مع تسجيل:للذكورللإناثكشفت نتائج مسح التشغيل عن تراجع عدد السكان النشيطين في تونس ليبلغمقابلخلال الثلاثي الثاني، أي بنقص قدرهويتوزعون إلى:من الذكور (68,6 بالمائة)من الإناث (31,4 بالمائة)تراجع عدد المشتغلين إلىمقابلخلال الثلاثي الثاني، أي بانخفاض قدرهويتوزع عدد المشتغلين إلى:من الذكور (71,2 بالمائة)من الإناث (28,8 بالمائة)