تونس: ارتفاع نسبة البطالة إلى 15.4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025
كشفت بيانات مؤشرات التشغيل الصادرة اليوم السبت عن المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع طفيف لنسبة البطالة في الثلاثي الثالث من العام الجاري لتصل إلى 15,4 بالمائة مقابل 15,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام نفسه.
عدد العاطلين عن العمل
وبلغ عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 نحو 653,7 ألف عاطل، مسجلا ارتفاعا بـ 2600 شخص مقارنة بالثلاثي الثاني.
تطور البطالة حسب الجنس* انخفضت نسبة البطالة لدى الذكور إلى 12,1 بالمائة مقابل 12,6 بالمائة في الثلاثي الثاني.
* في المقابل، ارتفعت نسبة البطالة لدى الإناث لتبلغ 22,4 بالمائة مقابل 20,9 بالمائة خلال الفترة نفسها.
البطالة لدى حاملي الشهادات العلياارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلى 24,9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، مقابل 24 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، مع تسجيل:
* 14,5 بالمائة للذكور
* 32,3 بالمائة للإناث
السكان النشيطونكشفت نتائج مسح التشغيل عن تراجع عدد السكان النشيطين في تونس ليبلغ 4 ملايين و259,3 ألفا مقابل 4 ملايين و259,9 ألفا خلال الثلاثي الثاني، أي بنقص قدره 600 ناشط.
ويتوزعون إلى:
* 2 ملايين و922,5 ألفًا من الذكور (68,6 بالمائة)
* 1 مليون و336,8 ألفًا من الإناث (31,4 بالمائة)
عدد المشتغلينتراجع عدد المشتغلين إلى 3 ملايين و605,6 ألفا مقابل 3 ملايين و608,8 ألفا خلال الثلاثي الثاني، أي بانخفاض قدره 3,2 آلاف شخص.
ويتوزع عدد المشتغلين إلى:
* 2 ملايين و558,8 ألف من الذكور (71,2 بالمائة)
* 1 مليون و36,8 ألف من الإناث (28,8 بالمائة)
