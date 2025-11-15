Babnet   Latest update 20:04 Tunis

المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ينظم يوم 25 نوفمبر مؤتمره الدولي الاول حول تحديات السياسة الاقتصادية في مواجهة التحولات الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918a01ae714a7.80865447_njmeokiqlhgpf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 20:04
      
ينظّم المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 مؤتمره الدولي الاول تحت عنوان "تحديات السياسة الاقتصادية في مواجهة التحولات الكبرى".

ويمثّل هذا الموعد العلمي محطة بارزة في مسار المؤسسة التي تحتفل هذا العام بـخمسين سنة من العمل البحثي والخبرة في خدمة السياسات الاقتصادية والتنمية.



ويهدف المؤتمر، الذي ينتظر ان يفتتحه وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى إتاحة فضاء للنقاش وتبادل الرؤى بين الخبراء والباحثين وصنّاع القرار، في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية والإقليمية تحوّلات متسارعة تتطلب مراجعة مستمرة للأدوات والسياسات المعتمدة.

وسيبحث المشاركون خلال هذا المؤتمر جملة من الإشكاليات المتصلة بتطورات الاقتصاد الكلي والتحولات التكنولوجية والانتقال الطاقي ودور المؤسسات العمومية في مواكبة هذه المتغيرات، إضافة إلى استشراف توجّهات النمو المستقبلي والرهانات المرتبطة بالاستثمار والتنافسية.

ويؤكد المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية أنّ تنظيم هذا المؤتمر يندرج ضمن رؤيته الجديدة الرامية إلى تعزيز دوره كمركز تفكير وطني متطور، قادر على تقديم تحاليل معمّقة واقتراح سياسات استشرافية تتماشى مع متطلبات المرحلة.

ويُنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة لخبراء دوليين وممثّلين عن مؤسسات بحثية ومراكز دراسات من مختلف البلدان، بما يعزّز إشعاع المؤسسة ودورها في دعم صياغة السياسات الاقتصادية في تونس.


