المعهد الوطني للإحصاء: النشاط الاقتصادي يسجّل نموّا بنسبة 2,4 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2025

Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 11:42
      
سجّل النشاط الإقتصادي نموّا بنسبة 2,4% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، وفق معطيات أصدرها السبت المعهد الوطني للإحصاء.

وأبرزت التقديرات الأوليّة للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموّا بنسبة 2,4% في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، أي بحساب الإنزلاق السنوي.



أما بحساب التغيرات الثلاثية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد حافظ حجم الناتج المحلي الإجمالي على استقراره، مسجّلًا نسبة نموّ 0,0%.

القطاعات الاقتصادية

* الأنشطة الفلاحية: المحرك الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي، إذ سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بنسبة 11,5%، ما يقدّر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0,98 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.

* قطاع الصناعات المعملية: شهد زيادة في حجم القيمة المضافة بنسبة 1,6%، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكل من:

* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: 4,9%
* الصناعات الكيميائية: 2,4%
* صناعة المنتجات المعدنية الأخرى: 1,4%

* قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي: تراجع حجم القيمة المضافة بنسبة 13,1%.

* قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات: سجل ارتفاعا بـ 1,8%، نتيجة تطور القيمة المضافة لقطاع المناجم بـ 31,7%.

* قطاع البناء والتشييد: سجّل نموّا إيجابيّا قدره 3,9%.

* قطاع الخدمات: حافظ على حيويته النسبية، إذ سجّل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 1,4%، مساهما بشكل إيجابي بـ 0,86 نقطة مئوية في نسبة النمو، ويعود ذلك إلى تطور القيمة المضافة في:

* قطاع النزل والمطاعم والمقاهي: 7,1%
* قطاع الإعلامية والاتصال: 2,7%
* قطاع النقل: 0,3%

الطلب الداخلي والصادرات

أظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الاستثمار، بنسبة 6,7% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، بحساب الإنزلاق السنوي، مساهما بالتالي بـ 7,28 نقطة مئوية في نسبة النمو.

في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية بشكل سلبي بنسبة 4,90 نقطة مئوية في نسبة النمو، إذ لم يواكب ارتفاع الصادرات نسق زيادة الواردات، إذ زاد حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 3,8%، وارتفع حجم الواردات بنسبة 12,7%.


