المعهد الوطني للإحصاء: النشاط الاقتصادي يسجّل نموّا بنسبة 2,4 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2025

سجّل النشاط الإقتصادي نموّا بنسبة 2,4% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، وفق معطيات أصدرها السبت المعهد الوطني للإحصاء.



وأبرزت التقديرات الأوليّة للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموّا بنسبة 2,4% في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، أي بحساب الإنزلاق السنوي.



القطاعات الاقتصادية



الطلب الداخلي والصادرات



أما بحساب التغيرات الثلاثية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد حافظ حجم الناتج المحلي الإجمالي على استقراره، مسجّلًا نسبة نموّالمحرك الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي، إذ سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بنسبة، ما يقدّر مساهمة القطاع الفلاحي بـفي نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.شهد زيادة في حجم القيمة المضافة بنسبة، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكل من:* الصناعات الميكانيكية والكهربائية:* الصناعات الكيميائية:* صناعة المنتجات المعدنية الأخرى:تراجع حجم القيمة المضافة بنسبةسجل ارتفاعا بـ، نتيجة تطور القيمة المضافة لقطاع المناجم بـسجّل نموّا إيجابيّا قدرهحافظ على حيويته النسبية، إذ سجّل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ، مساهما بشكل إيجابي بـفي نسبة النمو، ويعود ذلك إلى تطور القيمة المضافة في:* قطاع النزل والمطاعم والمقاهي:* قطاع الإعلامية والاتصال:* قطاع النقل:أظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال ارتفاع حجم، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الاستثمار، بنسبةخلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، بحساب الإنزلاق السنوي، مساهما بالتالي بـفي نسبة النمو.في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية بشكل سلبي بنسبةفي نسبة النمو، إذ لم يواكب ارتفاع الصادرات نسق زيادة الواردات، إذ زاد حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة، وارتفع حجم الواردات بنسبة