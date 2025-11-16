Babnet   Latest update 20:57 Tunis

"فاشن بوليس": اطلالات مُميزة لمشاهير تونس في حفل نجوم تونس و الهام شاهين تثير الجدل!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691a1b549cb076.81660657_pjhgmieknlqfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 19:38
      
خصّصت رباب الفرجاني حلقة جديدة من فقرة "فاشن بوليس" على ااعة الديوان لاستعراض وتحليل أبرز الإطلالات التي لفتت الأنظار في حفل نجوم تونس، إلى جانب متابعة إطلالات النجوم في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بمشاركة الفاشينيستا سارة الطرابلسي.



الحضور التونسي: أناقة واضحة وإطلالات موفّقة

أبدت سارة الطرابلسي سعادتها بالحضور التونسي اللافت في الفعاليات الأخيرة، مشيرة إلى أنّ عدداً من الإطلالات كان "موفّقاً جداً"، وأبرزهم:

سند عمّار

وصفته بأنه "الرجل الأنيق"، مؤكدة أنّ اختياراته دائماً متناسقة وتليق بطول قامته، مما يجعل حضوره ناجحاً في كل مناسبة.

مروى الرقيق

شدّدت سارة على أنّ مروى "طاقـة إيجابية"، معتبرة أنّ الألوان الدافئة لائمت بشرتها وأنّ اختيارها لتنسيق الماكياج والفولاغ خفّف من ثقل الفستان المشجّر، وهو ما منح الإطلالة توازناً.

إطلالات مهرجان القاهرة: حضور قوي ودرامي

انتقلت الطرابلسي إلى مهرجان القاهرة السينمائي، حيث أثنت على عديد الإطلالات التي وصفتها بـ"الدرامية والموفّقة"، ومن بينها:

مروى جوده – ميرهان حسين – درة زروق

قالت إنّ النجمات الثلاث قدّمن إطلالات "صنعت الفارق" على السجادة الحمراء، بفضل التصميمات غير المتماثلة، والأقمشة الغنية، والألوان التي انسجمت مع طبيعة الحدث السينمائي.
ووصفت إطلالة أروى جوده بأنها "لوحة فنية" وتحديداً "تابلو"، لما تضمنته من تفاصيل لافتة وقطع أيقونية، مؤكدة أنّ اختيار اللون كان مناسباً جداً لبشرتها.

الهام شاهين: إطلالة أثارت صدمة

توقفت سارة طويلاً عند إطلالة الممثلة إلهام شاهين، معتبرة أنها كانت "فاشلة بشكل غريب"، رغم أن الجزء العلوي للفستان كان جميلاً.
وأشارت إلى أن الخامة الشفافة كانت توحي بأنها "بدون تبطين"، وأنّ التنفيذ لم يكن مناسباً لعمرها أو لقامتها، معتبرة أن الإطلالة "أضرت بها وعادت بها خطوات إلى الوراء".

مي عزّ الدين… إطلالة فيكتورية بنكهة حزينة

تطرقت الحلقة أيضاً إلى إطلالة مي عز الدين خلال حفل خطبتها، حيث وصفت سارة الفستان بأنه "فيكتوري وفينو"، مع دونتيل ناعم وتنسيق بسيط من دون إكسسوارات.
لكنها سجلت ملاحظة وحيدة حول الشعر الذي بدا "بفوليوم غير مرغوب" بسبب عامل الرطوبة أو عدم اللمّ، مضيفة أنّ ملامح الحزن كانت ظاهرة على مي بعد وفاة والدتها.



الأحد 16 نوفمبر 2025 | 25 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:50
12:11
06:59
05:29
