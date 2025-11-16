Babnet   Latest update 22:33 Tunis

الاتحاد البرازيلي يعلن غياب مدافع ارسنال غابريال عن المباراة الودية امام المنتخب التونسي بداعي الاصابة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691a09092cccb9.97102375_kejqhpnlfiogm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 21:24
      
قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الأحد إن غابرييل مدافع أرسنال لن يسافر إلى مدينة ليل الفرنسية لخوض الودية لمنتخب "السليساو" أمام نظيره التونسي يوم الثلاثاء (س 20 و30دق) بداعي الاصابة.

واضاف الاتحاد البرازيلي في بيانه ان غابريال (27 عاما) سيغيب عن الملاعب بسبب إصابة عضلية في فخذه اليمنى وذلك بعد يوم من خروجه من الملعب مصابا خلال المباراة الودية التي فاز خلالها المنتخب البرازيلي على نظيره السنغالي 2-صفر على ملعب الإمارات معقل أرسنال في شمال لندن.

ولم يقدم البيان تقديرا للفترة التي سيغيبها غابرييل عن الملاعب.

وشارك غابريال في كل مباريات أرسنال بالبطولة الانقليزية الممتازة هذا الموسم حتى الآن.
وكان اللاعب تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في أفريل الماضي أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتُمثل الإصابة ضربة موجعة لأرسنال، الذي يتأهب للقاء غريميه المحليَين توتنهام هوتسبير وتشيلسي هذا الشهر، مع تفوقه بأربع نقاط في صدارة ترتيب البريميرليغ بعد 11 جولة. كما يستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ في رابطة أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر الجاري.
وأصبح غابرييل ثاني مدافع من أرسنال يتعرض لإصابة خلال الأيام الماضية، إذ أعلن مدرب إيطاليا جينارو غاتوزو أن ريكاردو كالافيوري غادر معسكر المنتخب بسبب إصابة.
ويشكل غابرييل عنصرا رئيسيا في دفاع أرسنال، إذ ساهم في حفاظ الفريق على شباكه نظيفة في ثمانية انتصارات متتالية بكل المسابقات، قبل أن يستقبل الفريق هدفين في التعادل 2-2 مع سندرلاند في البطولة في الثامن من نوفمبر الجاري.
ويغيب عن صفوف أرسنال أيضا مهاجما الفريق كاي هافرتس وفيكتور يوكريش بسبب الإصابات، إلى جانب الجناحين نوني مادويكي وغابرييل مارتينيلي ولاعب الوسط المهاجم مارتن أوديغارد.
وعاد المهاجم غابرييل جيسوس إلى التدريبات بعد تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي تعرض له في جانفي لكنه لم يشارك بعد في المباريات.


*.*.*