19 نوفمبر آخر أجل للمشاركة في فضاء الباعثين الشبان ضمن الدورة 42 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية

أعلنت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بسوسة عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 42 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، المقرر تنظيمه بقصر المعارض بالكرم خلال الفترة من 27 مارس إلى 5 أفريل 2026.



وتم تحديد يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 كآخر أجل لتقديم مطالب المشاركة، وفق بلاغ صادر عن المندوبية.



شروط الترشح



مكونات ملف الترشح



* أن يكون الباعث تونسي الجنسية.* أن يكون متحصّلاً على شهادة تعليم عالٍ أو تكوين مهني أو شهادة كفاءة مهنية في الاختصاصات المرتبطة بالصناعات التقليدية.* أن يكون ناشطاً في قطاع الصناعات التقليدية ويمارس النشاط موضوع الترشح بصفة رئيسية.* الحصول على مضمون السجل الوطني للمؤسسات في النشاط موضوع الترشح.* أقدمية لا تتجاوزمنذ دخول طور النشاط.* ألا تتجاوز المشاركات السابقة ضمن الفضاء* ضرورة توفير جميع التحاليل والشهادات الصحية المتعلقة بالمنتوجات، خاصة أنشطة* مطلب ترشح موجّه إلى المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية (وفق الأنموذج المتوفر بالمندوبيات الجهوية).* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.* نسخة من الشهادة المثبتة للكفاءة المهنية.* نسخة من وصل تسجيل الحرفي أو المؤسسة الحرفية.* نسخة من بطاقة المعرّف الجبائي.* نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لا تتجاوز صلوحيته شهراً.* الشهادات والتحاليل الصحية المطلوبة للمنتوجات المعروضة.