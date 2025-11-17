Babnet   Latest update 10:13 Tunis

القيروان: طفل 14 سنة يقود سيارة والده ويصطدم بمركز صحي وعدد من السيارات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 10:13
      
شهدت ولاية القيروان حادث مرور تسبب فيها قاصر يبلغ من العمر 14 سنة حيث قاد سيارة والده لمسافة طويلة واصطدم بعدد من السيارات ومركز صحي بالمكان ما خلف خسائر مادية كبيرة.
وأوضحت إذاعة موزاييك ان القاصر كان يقود بسرعة جنونية نحو أحد المعاهد في المنطقة وقطع العديد من الانهج الرئيسية قبل عملية الاصطدام التي أدت لتضرر الكثير من السيارات وتدمير باب مركز صحي.
وقد أدت الحادثة لحالة من الهلع في المنطقة لكن دون وقوع ضحايا.



