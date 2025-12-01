Babnet   Latest update 11:51 Tunis

شملت الأبحاث فيها رئيسَ الحكومة الأسبق وآخرين: غدًا تنطلق محاكمة المتهمين في ملف "انستالينغو"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67937f7f4465d3.74335245_jklpgmhfqinoe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 11:12 قراءة: 0 د, 48 ث
      
ستنظر الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم غدٍ الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، في ما يُعرف بـقضية "انستالينغو"، وهي القضية التي شملت الأبحاث فيها عددًا من المتهمين، من بينهم سياسيّون ورجال أعمال ومدوّنون، إضافة إلى الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي.
أخبار ذات صلة:
قضية "أنستالينغو": أحكام ابتدائية تتراوح بين 5 و54 سنة سجناً ضد 41 متهماً بينهم راشد الغنوشي وهشام المشيشي ...

وتعود أطوار القضية إلى يوم 10 سبتمبر 2021، تاريخ مداهمة مقر شركة انستالينغو المنتصبة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة، وهي شركة تنشط في مجال صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وذلك إثر ورود معلومات تتعلق بـ"الاشتباه في تورطها في الاعتداء على أمن الدولة، وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".



وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في وقت سابق، أحكامها الابتدائية في الملف، والتي تراوحت بين 5 و54 سنة سجنًا في حق عدد من المتهمين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319513


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
18°-10
20°-11
16°-11
13°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :