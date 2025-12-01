شملت الأبحاث فيها رئيسَ الحكومة الأسبق وآخرين: غدًا تنطلق محاكمة المتهمين في ملف "انستالينغو"

ستنظر الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم غدٍ الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، في ما يُعرف بـ، وهي القضية التي شملت الأبحاث فيها عددًا من المتهمين، من بينهم سياسيّون ورجال أعمال ومدوّنون، إضافة إلى الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي.وتعود أطوار القضية إلى يوم، تاريخ مداهمة مقر شركةالمنتصبة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة، وهي شركة تنشط في مجال، وذلك إثر ورود معلومات تتعلق بـ"الاشتباه في تورطها في الاعتداء على أمن الدولة، وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".