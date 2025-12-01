شملت الأبحاث فيها رئيسَ الحكومة الأسبق وآخرين: غدًا تنطلق محاكمة المتهمين في ملف "انستالينغو"
ستنظر الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم غدٍ الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، في ما يُعرف بـقضية "انستالينغو"، وهي القضية التي شملت الأبحاث فيها عددًا من المتهمين، من بينهم سياسيّون ورجال أعمال ومدوّنون، إضافة إلى الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي.
وتعود أطوار القضية إلى يوم 10 سبتمبر 2021، تاريخ مداهمة مقر شركة انستالينغو المنتصبة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة، وهي شركة تنشط في مجال صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وذلك إثر ورود معلومات تتعلق بـ"الاشتباه في تورطها في الاعتداء على أمن الدولة، وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في وقت سابق، أحكامها الابتدائية في الملف، والتي تراوحت بين 5 و54 سنة سجنًا في حق عدد من المتهمين.
