كأس العرب قطر 2025.. سامي الطرابلسي يطمح لإحراز اللقب ومدرب سوريا راض عن التحضيرات

أكد سامي الطرابلسي مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، على أهمية المواجهة التي تجمع غدا الاثنين منتخب تونس بنظيره السوري على أرضية ملعب أحمد بن علي، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب قطر 2025.



وأوضح الطرابلسي أن البطولة تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الوطني، خاصة بعد النجاح الذي حققته النسخة الماضية، مؤكدا أنّ الهدف هو الحفاظ على المستوى المميز والسعي بكل قوة من أجل إحراز اللقب. وأضاف أن الجماهير التونسية كانت دعما مهما في النسخة السابقة، وأن المنتخب يعوّل مجددا على حضورها.









وأشار الإطار الفني إلى أن التركيز منصب حاليا على كأس العرب، على أن يبدأ لاحقا الإعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية. وبخصوص الدعوة الموجهة لـ سيف الدين الجزيري، أوضح أنها جاءت لتعويض إصابة نعيم السليتي، لافتا إلى أن الجزيري شارك في الودية الأخيرة أمام البرازيل وكان الخيار الأنسب.



وأشاد الطرابلسي بالمنتخب السوري، معتبرا أنه يضم عناصر مميزة وذات روح قتالية عالية.



من جهته، أكد لاعب الوسط فرجاني ساسي أن بطولة كأس العرب تقام في أجواء رائعة، مضيفا: إن المنتخب يملك العزيمة والإصرار لتشريف الكرة التونسية، مشيرا إلى جاهزيته للمشاركة وفق قرار المدرب، ومثمّنا الدعم الكبير للجماهير التونسية.



في المقابل، عبّر الإسباني خوسيه لانا مدرب المنتخب السوري، عن رضاه عن التحضيرات مؤكدا أن المنتخب يعيش "وضعية جيدة" داخل المعسكر، وأن مواجهة تونس تمثل اختبارا مهما. وأوضح أن الفريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين الشباب القادرين على التطور واكتساب الخبرة.



