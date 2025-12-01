وزارة التربية تُعلن روزنامة المراقبة المستمرة للسنة الدراسية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/copieexamen.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التربية عن انطلاق إنجاز الفروض التأليفية للثلاثي الأول بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بداية من 1 إلى 6 ديسمبر 2025 مع السير العادي للدروس، على أن تتواصل الفروض التأليفية من 8 إلى 13 ديسمبر مع تعطّل الدروس خلال هذه الفترة.



الثلاثي الأول





* إصلاح الفروض وإعادتها للتلاميذ: من 15 إلى 20 ديسمبر 2025 (السير العادي للدروس متواصل).



* آخر أجل لتسليم الأعداد والمعدلات: 20 ديسمبر 2025.

* مجالس الأقسام: بين 5 و10 جانفي 2026.



الثلاثي الثاني

* آخر أجل لإنجاز وإصلاح فروض المراقبة: 14 فيفري 2026.

* الفروض التأليفية: من 23 إلى 28 فيفري 2026 مع تواصل الدروس.

* استئناف الفروض التأليفية: من 2 إلى 7 مارس 2026 مع توقّف الدروس.

* إصلاح الفروض: من 9 إلى 14 مارس 2026.

* آخر أجل لتسليم الأعداد: 14 مارس 2026.

* مجالس الأقسام: من 30 مارس إلى 1 أفريل 2026.



الثلاثي الثالث (7 و8 أساسي – 1 و2 و3 ثانوي)

* آخر أجل لفروض المراقبة: 9 ماي 2026.

* الفروض التأليفية: من 13 إلى 19 ماي 2026 (السير العادي للدروس).

* تواصل الفروض: من 20 إلى 26 ماي 2026 (تعطّل الدروس).

* إصلاح الفروض: أيام 22 و23 و24 ماي 2026.



السنة التاسعة أساسي

* آخر أجل لفروض المراقبة: 9 ماي 2026.

* الفروض التأليفية: من 13 إلى 19 ماي 2026 مع السير العادي للدروس.

* تواصل الاختبارات: من 20 إلى 26 ماي 2026 مع توقف الدروس.

* إصلاح الفروض: 29 و30 ماي 2026.



السنة الرابعة ثانوي

* آخر أجل لفروض المراقبة: 2 ماي 2026.

* الفروض التأليفية: أيام 6 و7 و8 و11 و12 و13 ماي 2026.

* إصلاح الفروض: 15 و16 ماي 2026.



ملاحظة تنظيمية

في حال تزامن 26 ماي 2026 مع عطلة عيد الأضحى، تُرجأ اختبارات ذلك اليوم إلى 28 ماي 2026.

