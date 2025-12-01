Babnet   Latest update 13:20 Tunis

وزارة التربية تُعلن روزنامة المراقبة المستمرة للسنة الدراسية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/copieexamen.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025
      
أعلنت وزارة التربية عن انطلاق إنجاز الفروض التأليفية للثلاثي الأول بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بداية من 1 إلى 6 ديسمبر 2025 مع السير العادي للدروس، على أن تتواصل الفروض التأليفية من 8 إلى 13 ديسمبر مع تعطّل الدروس خلال هذه الفترة.

الثلاثي الأول


* إصلاح الفروض وإعادتها للتلاميذ: من 15 إلى 20 ديسمبر 2025 (السير العادي للدروس متواصل).

* آخر أجل لتسليم الأعداد والمعدلات: 20 ديسمبر 2025.
* مجالس الأقسام: بين 5 و10 جانفي 2026.

الثلاثي الثاني

* آخر أجل لإنجاز وإصلاح فروض المراقبة: 14 فيفري 2026.
* الفروض التأليفية: من 23 إلى 28 فيفري 2026 مع تواصل الدروس.
* استئناف الفروض التأليفية: من 2 إلى 7 مارس 2026 مع توقّف الدروس.
* إصلاح الفروض: من 9 إلى 14 مارس 2026.
* آخر أجل لتسليم الأعداد: 14 مارس 2026.
* مجالس الأقسام: من 30 مارس إلى 1 أفريل 2026.

الثلاثي الثالث (7 و8 أساسي – 1 و2 و3 ثانوي)

* آخر أجل لفروض المراقبة: 9 ماي 2026.
* الفروض التأليفية: من 13 إلى 19 ماي 2026 (السير العادي للدروس).
* تواصل الفروض: من 20 إلى 26 ماي 2026 (تعطّل الدروس).
* إصلاح الفروض: أيام 22 و23 و24 ماي 2026.

السنة التاسعة أساسي

* آخر أجل لفروض المراقبة: 9 ماي 2026.
* الفروض التأليفية: من 13 إلى 19 ماي 2026 مع السير العادي للدروس.
* تواصل الاختبارات: من 20 إلى 26 ماي 2026 مع توقف الدروس.
* إصلاح الفروض: 29 و30 ماي 2026.

السنة الرابعة ثانوي

* آخر أجل لفروض المراقبة: 2 ماي 2026.
* الفروض التأليفية: أيام 6 و7 و8 و11 و12 و13 ماي 2026.
* إصلاح الفروض: 15 و16 ماي 2026.

ملاحظة تنظيمية

في حال تزامن 26 ماي 2026 مع عطلة عيد الأضحى، تُرجأ اختبارات ذلك اليوم إلى 28 ماي 2026.


