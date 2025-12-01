Babnet   Latest update 08:23 Tunis

انفجار المروج 2 يكشف خطورة التسربات المنزلية… والتحقيقات ترجّح خلل الشبكة الداخلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d417e9010f5.15038604_lqpkngimjfheo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 08:14
      
أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ توضيحي، بأن التحقيقات الأولية حول حادث الانفجار الذي جدّ ليلة السبت بجهة المروج 2، أثبتت أن الشبكة الخارجية للغاز والعدادات سليمة ولم تتعرض لأي ضرر، بما يعني أنها ليست مصدر الانفجار كما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة أن التسرب وقع على مستوى الشبكة الداخلية للمنزل المتضرر، مضيفة أن وحداتها الفنية تدخلت فور تلقيها البلاغ بالتنسيق مع الحماية المدنية والوحدات الأمنية.

وأوضحت أنه سيتم لاحقًا إصدار بلاغ تفصيلي بعد استكمال كل التحقيقات التقنية وتحديد الأسباب بدقة.


شهادة عضو المجلس المحلي: إصابات وأضرار مادية جسيمة

وفي مداخلة على إذاعة الجوهرة ضمن فقرة Arrière Plan، قال حمدي غزلاني، عضو المجلس المحلي بالمروج وعضو المجلس الجهوي ببن عروس، إن الحادث أسفر مبدئيًا عن إصابة أربعة أشخاص من متساكني المنزل، غادر اثنان منهم المستشفى، فيما يواصل الآخران تلقي العلاج بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس.

وأضاف أن الحادث وقع في منطقة تتبع إداريًا ولاية تونس، رغم أن متابعته جرت أيضًا من قبل المجلس المحلي ببن عروس نظرًا لخطورة الوضع وتأثيره على السكان.

الأضرار: انهيار بالجدران واحتراق أجزاء من المنزل

بيّن غزلاني أن الانفجار أحدث تساقطًا في عدد من الجدران واحتراقًا داخل المنزل، وأن الحماية المدنية والجهات الأمنية تدخلت بسرعة، إلى جانب مساندة واسعة من أهالي المروج والمناطق المجاورة.

دعوة متجددة للصيانة الدورية والالتزام بالسلامة

شدّد ضيف البرنامج على ضرورة الصيانة الدورية للشبكات الداخلية للغاز والاعتماد على مختصين مرخّص لهم، قائلًا إن حوادث مماثلة جدّت سابقًا في الجهة وكان سببها التسرب الداخلي وعدم المتابعة.

كما دعا إلى مزيد اليقظة وإجراء فحوصات السلامة بصفة دورية، نظرًا لخطورة الغاز الطبيعي على الأرواح والممتلكات.



