لمجرد أمام القضاء بتهمة الاغتصاب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d43d63b0888.09151647_hpkeimfngjqol.jpg width=100 align=left border=0>
Saad Lamjarred/facebook
Publié le Lundi 01 Decembre 2025
      
وكالات - يمثل المغني المغربي سعد لمجرد أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا، اليوم الاثنين، بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي التهمة التي ينفيها الفنان الذي يحظى بشهرة واسعة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد، البالغ 40 عاما، أمام المحكمة في حالة سراح، على أن تتم الجلسة بجنايات “دراغينيان” عند الساعة الثانية بعد الزوال بالتوقيت الفرنسي، فيما يرتقب صدور الحكم يوم الخميس المقبل.



وأعلن محامي المدعية، دومينيك لاردان، أنه سيطلب جلسة استماع مغلقة، قائلا لوكالة فرانس برس إن موكلته “تنتظر بثقة الاعتراف بأنها ضحية”.

وفي 2018، كانت لاردان تعمل نادلة في “سان تروبيه”، جنوب شرق فرنسا، عندما التقت بلمجرد في أحد الملاهي الليلية.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، “لم تكن تعرف أنه مغنياً، وقد أُعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان يقيم فيه”.

وقالت المشتكية إن سعد لمجرد “جرّدها من الملابس واغتصبها”، بينما أكد هو أن “العلاقة كانت بالتراضي”.

وأظهر اختبار للكحول أُجري للطرفين بعد ساعات أن نسبة الكحول في دمها تراوحت بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وسبق للقضاء الفرنسي أن حكم على المغني المغربي، سنة 2023، بالسجن ست سنوات، بعد أن دانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة عام 2016، فيما استأنف لمجرد الحكم متمسكا ببراءته.

وأُجِّلت المحاكمة الاستئنافية التي كانت مقررة في جوان الماضي بـ”كريتاي”، قرب باريس. كما ستُحاكم الشابة وأربعة من شركائها بتهمة الابتزاز، بعد محاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من سعد لمجرد مقابل سحب الشكاية.


