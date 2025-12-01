Babnet   Latest update 13:20 Tunis

التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي أمام نظيره السوري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d8301e64734.39033929_feigpjkonhmql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 12:57
      
في ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مباراته الافتتاحية لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب قطر 2025، والتي تنطلق اليوم على الساعة الثانية ظهرا (14:00) بملعب أحمد بن علي:

أيمن دحمان – علي معلول – معتز النفاتي – ياسين مرياح – مروان الصحراوي – أسامة الحدادي – فرجاني ساسي – إسماعيل الغربي – محمد علي بن رمضان – عمر العيوني – فراس شواط.


