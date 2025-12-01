التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي أمام نظيره السوري
في ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مباراته الافتتاحية لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب قطر 2025، والتي تنطلق اليوم على الساعة الثانية ظهرا (14:00) بملعب أحمد بن علي:
أيمن دحمان – علي معلول – معتز النفاتي – ياسين مرياح – مروان الصحراوي – أسامة الحدادي – فرجاني ساسي – إسماعيل الغربي – محمد علي بن رمضان – عمر العيوني – فراس شواط.
