ترويج أكثر من 77 ألف سيارة الى أواخر أكتوبر 2025 مع تطور لافت للسوق الموازية

أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات أنّ السوق التونسية استوعبت إلى نهاية أكتوبر 2025 ما مجموعه 77 112 سيارة مقابل 64 842 سيارة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.



تطوّر مبيعات الوكلاء المعتمدين



قفزة في السوق الموازية



المراتب الأولى في السيارات الخفيفة



حركية بيع السيارات الشعبية



امتيازات جبائية جديدة للعائلات (الفصل 55 من مشروع قانون المالية 2026)



الشروط التقنية



الأداءات



شروط الانتفاع المالي



الآليات المعتمدة



* تمّ ترويجعبر الوكلاء المعتمدين مقابلسنة 2024، أي* بلغت مبيعات السوق الموازيةمقابلسنة 2024، بنسبة تطوّر لافتة بلغت* ارتفعت حصّة السوق الموازية إلىمن إجمالي المبيعات.* احتلّتصدارة مبيعات هذا القطاع بـونموّ بـهيمنت العلامات الآسيوية على ترتيب مبيعات السيارات الخفيفة لدى الوكلاء، حيث:لعلامتين كوريتين.* تليهما، ثم، فـفي المرتبة الخامسة.كما بلغ عدد السيارات النفعية المروّجةمقابلسنة 2024، بنموّ* بيعإلى أواخر أكتوبر 2025 مقابلفي الفترة نفسها من 2024.* بيعفي شهر أكتوبر 2025 وحده مقابلفي أكتوبر 2024.* شاركفي ترويج هذا الصنف، وتصدّرتالمرتبة الأولى بـ* تراوح سعر السيارات الشعبية بينصادق البرلمان على فصل يمنحعند:سيارة مستعملة أو جديدة* يشمل الامتيازأو رئيس العائلة عند الطلاق أو الوفاة.* دخل فردي لا يتجاوز* دخل زوجين لا يتجاوزكما نصّ الفصل على أن