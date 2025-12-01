Babnet   Latest update 13:20 Tunis

ترويج أكثر من 77 ألف سيارة الى أواخر أكتوبر 2025 مع تطور لافت للسوق الموازية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f101e68472fb1.69088348_nhpfkqjgomeli.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 13:20
      
أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات أنّ السوق التونسية استوعبت إلى نهاية أكتوبر 2025 ما مجموعه 77 112 سيارة مقابل 64 842 سيارة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

تطوّر مبيعات الوكلاء المعتمدين


* تمّ ترويج 52 371 سيارة عبر الوكلاء المعتمدين مقابل 46 436 سيارة سنة 2024، أي نمو بـ12.7%.


قفزة في السوق الموازية

* بلغت مبيعات السوق الموازية 24 741 سيارة مقابل 18 406 سنة 2024، بنسبة تطوّر لافتة بلغت 34.4%.
* ارتفعت حصّة السوق الموازية إلى 28% من إجمالي المبيعات.
* احتلّت علامة فرنسية صدارة مبيعات هذا القطاع بـ 3648 سيارة ونموّ بـ 53%.

المراتب الأولى في السيارات الخفيفة

هيمنت العلامات الآسيوية على ترتيب مبيعات السيارات الخفيفة لدى الوكلاء، حيث:

* المرتبتان الأولى والثانية لعلامتين كوريتين.
* تليهما علامة فرنسية، ثم علامة يابانية، فـ علامة صينية في المرتبة الخامسة.

كما بلغ عدد السيارات النفعية المروّجة 38 679 سيارة مقابل 34 284 سنة 2024، بنموّ 12.8%.

حركية بيع السيارات الشعبية

* بيع 7863 سيارة شعبية إلى أواخر أكتوبر 2025 مقابل 5212 في الفترة نفسها من 2024.
* بيع 349 سيارة في شهر أكتوبر 2025 وحده مقابل 1219 في أكتوبر 2024.
* شارك 8 وكلاء في ترويج هذا الصنف، وتصدّرت علامة صينية المرتبة الأولى بـ 1969 سيارة.
* تراوح سعر السيارات الشعبية بين 28 935 دينار و 34 876 دينار.

امتيازات جبائية جديدة للعائلات (الفصل 55 من مشروع قانون المالية 2026)

صادق البرلمان على فصل يمنح امتيازا جبائيا عند:

* توريد أو اقتناء سيارة مستعملة أو جديدة مرة واحدة في الحياة.
* يشمل الامتياز الزوج والزوجة والأبناء دون 18 سنة أو رئيس العائلة عند الطلاق أو الوفاة.

الشروط التقنية

* محرك ديزل 1700 صم³
* محرك بنزين 1400 صم³
* عدم التفويت في السيارة لمدة 5 سنوات
* عدم امتلاك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات

الأداءات

* 10% معلوم على الاستهلاك
* 7% أداء على القيمة المضافة
* إعفاء كامل للسيارات الكهربائية والهجينة

شروط الانتفاع المالي

* دخل فردي لا يتجاوز 10× الأجر الأدنى المضمون
* دخل زوجين لا يتجاوز 14× الأجر الأدنى المضمون

الآليات المعتمدة

* هبة من التونسيين بالخارج
* المنحة السياحية
* ترخيص شراء العملة الصعبة

كما نصّ الفصل على أن لا تقل نسبة المنتفعين عن 10% من السيارات المرخّص في توريدها سنويا.


